ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، اليوم الجمعة، مع ارتفاع الأسعار عالمياً.

ووفقاً للأسعار التي تم تداولها، سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» نحو 235.00 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 217.50 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 210.75 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 180.50 درهماً.

وعالمياً ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات اليوم، وربحت نحو 1.5 دولار متجاوزة حاجز 1940 دولاراً لتبقى عند أعلى مستوياتها منذ قرابة شهر.

وزاد المعدن الأصفر بنسبة 0.09% أو ما يعادل 1.52 دولار ليصل إلى 1941.32 دولاراً للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ مطلع أغسطس الماضي.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.4284 دولاراً للأوقية، وتراجع البلاتين 0.2% إلى 965.98 دولاراً، ورغم ذلك يتجه كلا المعدنين لتحقيق مكاسب أسبوعية.

وارتفع البلاديوم 0.7% إلى 1222.90 دولاراً.

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