«أكيوب» تطلق أول مشاريعها العقارية الفاخرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

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تحتفل شركة أكيوب «ACUBE» للتطوير العقاري، بدخولها قطاع العقارات المزدهر في دبي من خلال حفل وضع حجر الأساس لأول مشروع من بين مجموعة كبيرة من المشروعات السكنية الفاخرة التي خططت لإقامتها خلال السنوات الثلاث المقبلة. ويمضي مشروع إنشاء البرج السكني الفاخر المكون من 17 طابقاً «أدارا ستار» (Adhara Star)، في منطقة أرجان على المسار الصحيح للتسليم بحلول الربع الأول من عام 2025.

وسيتألف البرج من 113 وحدة فاخرة مفروشة بالكامل لشقق مكونة من غرفة نوم واحدة، وغرفتين، وثلاث غرف نوم، إلى جانب مساحات مخصصة لمتاجر البيع بالتجزئة.

وتمضي شركة أكيوب قدماً في مخططها الهادف لتطوير وبيع عقارات سكنية على مساحة مليون قدم مربع في دبي بحلول عام 2025. ويمثل برج «Adhara Star» المبنى الأول من بين مشروعين يتم الإعلان عنهما في عام 2023.

وقال رامجي أيار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ACUBE للتطوير العقاري: «تتمثل مهمتنا في إنشاء مساحات معيشية استثنائية تتجاوز المألوف، وتثري أساليب المعيشة، وتعيد تشكيل مفهوم الحياة العصرية، نقيمها بأساليب مبتكرة مسترشدين بالممارسات المستدامة في إطار التزامنا الراسخ بالتميز والنزاهة».

وأضاف أيار: «في ضوء استمرار زخم النمو في دبي وقدرتها، كواحدة من أكثر المدن سعادة وأماناً في العالم، على جذب مشتري العقارات العالميين، سنشهد استمرار ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية عالية الجودة والمبنية بشكل جيد. وهذا يمنحنا الفرصة لإثبات قدراتنا وتعزيز التطور الحضري في دبي من خلال إنشاء مساحات تعكس جوهر الفخامة والأناقة والطابع العملي».

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