انطلاق تخفيضات الأيام الأخيرة لـ«مفاجآت صيف دبي»

المصدر: دبي - البيان

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قدّمت «مفاجآت صيف دبي» الكثير من العروض والفعاليات والأنشطة المذهلة طوال الصيف. ومع اقتراب موعد انتهاء هذا الحدث، تتيح لكم مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة الفرصة الأخيرة للاستفادة من مجموعة من العروض المذهلة خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي.

استعدوا لعروض ترويجية تصل إلى 90% تقدمها مجموعة من العلامات التجارية الرائدة في دبي، والتي تشمل الإلكترونيات والأزياء والجمال وغيرها. أمامكم الآن فرصة ذهبية لتسوّق المستلزمات المدرسية، أو تجديد خزائن ملابسكم، أو استكشاف أحدث التقنيات، أو إعادة تصميم ديكور منازلكم. وفي حال كنتم بحاجة إلى حافز إضافي، فإن المتاجر المشاركة تعطيكم أيضاً فرصة للفوز بجوائز رائعة عند التسوق. وستكون عطلة نهاية الأسبوع هذه آخر فرصة لكم للاستمتاع بالتخفيضات الضخمة.

استمتعوا بهذه العروض الهائلة المقدّمة من العلامات التجارية المشهورة والمحبوبة لديكم، والتي تشمل:

الأزياء والموضة

تقدّم لكم أشهر العلامات التجارية في عالم الأزياء في دبي عروضاً ترويجية لا تفوّت في الفترة من 1 حتى 3 سبتمبر، حيث يمكنكم الحصول على حسم يصل إلى 90% على قطع محددة في العديد من المتاجر، بما في ذلك غانت، وكوتون، ولا سينزا، وأو في أس، ووايز بايز. ويقدّم لكم متجر أول ساينتس تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 30 و60%، إضافة إلى خصم إضافي على الملابس المخفضة.

سيكون عالم الأناقة والأزياء في انتظاركم مع تجربة تسوّق مثالية، حيث تقدم كل من فوريفر 21، وكوتون أون، وميس جايديد تخفيضات رائعة تتراوح ما بين 25 و75%. ندعوكم للتوجّه إلى المتاجر المشاركة لاستكشاف العروض الرائعة التي يمكنكم الاستفادة منها للارتقاء بأزيائكم إلى مستوى جديد.

وفي متاجر كالفن كلاين، وديسيجوال، وخادي، وماتالان، وموسكينو، وتيد بيكر المشاركة، يمكن للمتسوقين الاستفادة من تخفيضات تصل إلى 50% على مجموعة مختارة من القطع. تسوقوا بذكاء مع إتش أند أم وتطبيق برنامج الولاء Aura، واحصلوا عند الشراء بقيمة 200 درهم في المتجر على مكافأة رائعة قدرها 500 نقطة إضافية.

تسوقوا لدى أمريكان إيجل أوتفيترز وليفتيز للحصول على تخفيضات بنسبة 30% على قطع مختارة، تتيح لكم تجديد خزانة ملابسكم بتكلفة رائعة. أما دي كاي أن واي، فقد ارتقت بمفهوم العروض إلى مستوى آخر مع تخفيض رائع بنسبة 30% على جميع منتجاتها، مما يضمن لكم الاستمتاع بالأناقة من دون أي تنازلات. لا تفوتوا فرصة تحديث أزيائكم مع تخفيضات تصل إلى 40% على قطع مختارة لدى متاجر ليفايس وأردين.

لا تفوّتوا عرض «اشترِ قطعة واحصل على الثانية بنصف السعر» على جميع السلع في متاجر هوليستر وأبيركرومبي آند فيتش في دبي هيلز مول، ومول الإمارات، ودبي مول، وسيتي سنتر مردف.

الأحذية والإكسسوارات

تسوقوا لدى متاجر لوفيزا، المشهورة بإكسسواراتها ومجوهراتها الرائعة، واستمتعوا بتخفيضات جزئية تتراوح ما بين 25 و90% في المتاجر المشاركة في جميع أنحاء المدينة.

استكشفوا المزيج المثالي بين الأناقة والتوفير مع عروض متاجر بالي الجذابة التي تتراوح ما بين 30 و50%. كما يمكن للمتسوقين الدخول إلى عالم الموضة والتوفير في متاجر شيك شوز، والاستمتاع بتخفيضات مذهلة ما بين 30 و70% على مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأحذية التي تتراوح من الأحذية ذات الكعب العالي الأنيق إلى الأحذية الرياضية العصرية.

استمتعوا بالراحة والأناقة مع كلاركس، التي تقدّم لكم تخفيضاً مذهلاً بنسبة 75% على جميع المنتجات في فروعها في مركز برجمان والغرير وابن بطوطة مول، وتخفيضاً رائعاً بنسبة 40% على منتجات مختارة في جميع فروعها في دبي. أما إذا كنتم تريدون الحصول على بعض الأحذية الفاخرة، فلا تفوّتوا التخفيضات الاستثنائية التي تقدّمها كوتش وجيانفيتو روسي، والتي تصل إلى 50% على قطع مختارة.

تسوّقوا لدى كل من ك كورنر، وكورت جيجر وأوبرا وفينسي، التي تقدم جميعها تخفيضات تصل إلى 60% على الأحذية الأنيقة. ولعشاق الموضة، لا تفوتوا التخفيضات بنسبة 25% على جميع المنتجات في متاجر كيبلينغ المشاركة.

الذهب والمجوهرات

زوروا داماس في مراكز التسوق المشاركة في جميع أنحاء المدينة، واحصلوا على قسيمة هدية مجانية بقيمة 300 درهم عند شراء الألماس أو اللؤلؤ بقيمة 3,000 درهم.

وللحصول على هدية مثالية من الذهب والمجوهرات، يمكنكم زيارة الفروع المشاركة من متاجر 1915 باي أحمد صديقي، وجيس وبوتيك جي سي، والاستمتاع بتخفيض يصل إلى 60%.

استكشفوا عروضاً مذهلة على مجموعة من المجوهرات الجذابة التي ستضيف لمسة من الأناقة إلى مجموعتكم. في مجوهرات كوروبا، يمكن للمتسوقين عند الشراء بقيمة 1000 درهم الحصول على قسيمة بقيمة 500 درهم. وفي باندورا، استمتعوا بتخفيض 50 بالمئة على الأساور، بينما تقدم لكم داني من دانييل كي، ولايف ستايل للمجوهرات، وسواروفسكي تخفيضاً يتراوح ما بين 25 و50% على العديد من منتجاتها.

الأطفال ومستلزمات الرضع

إذا كنتم تريدون تجديد خزانة ملابس أطفالكم بأسعار مذهلة، فلن تجدوا أفضل من عروض بيبي شوب وشيكو، التي تقدّم لكم تخفيضات مذهلة تتراوح ما بين 25 و70% على مجموعة واسعة من المنتجات والأصناف.

أما في كليرز، فيمكنكم الاستمتاع بعروض «اشترِ قطعتين واحصل على قطعتين مجاناً»، و«اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على منتجات مختارة. تقدم متاجر ليتل أنجلز وكيدز بازل تخفيضاً رائعاً بنسبة 50% على قطع مختارة، بينما تقدم مذركير عروض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً»، و«اشترِ قطعة واحصل على الثانية مجاناً» على منتجات مختارة، ما يعني أن الآن هو الوقت المثالي لشراء كل ما يحتاج إليه أطفالكم الصغار.

العطور ومستحضرات التجميل

لا تفوّتوا فرصة الدخول إلى عالم مستحضرات التجميل الرائعة التي تقدّمها العديد من العلامات التجارية المشهورة خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي. في باث أند بودي وركس، يمكن لأعضاء برنامج ولاء Aura الحصول على لوشن مجاني للجسم مقابل كل 1,000 نقطة، بينما يقدّم متجر كيكو ميلانو ومتجر واتسونز تخفيضات تتراوح ما بين 25 و75% على منتجات التجميل المختارة.

لا تفوّتوا التخفيضات المذهلة على العطور الفاخرة لدى أورينتال عود، الذي يقدّم تخفيضات مذهلة بنسبة تتراوح ما بين 25 و90%.

أما في سيفورا، فستحصلون على خصم سخي بقيمة 25% عند شراء 3 منتجات من مجموعة مختارة، أو يمكنكم الحصول على حقيبة تسوق مجانية عند الشراء بقيمة 350 درهماً أو أكثر في المتجر.

خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، يمكنكم زيارة متجر أند آذر ستوريز في دبي مول للاستمتاع بعرض «اشتري قطعة واحصلي على الثانية مجاناً» على مستحضرات التجميل، إضافة إلى الحصول على نقاط مضاعفة من برنامج ولاء Aura عند عملية الشراء الثانية. ويمكن لأولئك الذين يسعون إلى زيادة مكافآتهم إنفاق 550 درهماً مع Aura لمضاعفة النقاط، أو إنفاق 750 درهماً لكسب ثلاثة أضعاف النقاط من Aura.

استمتعوا بمستحضرات التجميل والعطور المفضلة لديكم مع تخفيضات هائلة، حيث تقدّم لكم متاجر ذا بودي شوب عرض «اشترِ 3 قطع واحصل على 1 مجاناً»، إضافة إلى تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 25 و75% على منتجات مختارة، بينما يقدم ذا فيس شوب تخفيضاً بنسبة 40% على مجموعة مختارة من المنتجات، ويمكن للمتسوقين الاستمتاع بعروض مذهلة في متاجر بن كمال للعطور، وV للعطور، التي تتراوح ما بين 25 و90%.

الأثاث المنزلي والديكور الخارجي

خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي، ستجدون في متاجر بوتري بارن وبوتري بارن كيدز كل ما تحتاجون إليه لتغيير ديكور منازلكم وتزيينها، من الأثاث الداخلي والخارجي المصمّم بمهارة فائقة إلى الإكسسوارات الأنيقة والجميلة، أو الأساسيات اللازمة لتأثيث غرف نوم الأطفال، وغرفة اللعب، ومساحة الدراسة، مع تخفيضات تصل إلى 40% على مجموعة مختارة.

وللارتقاء بمساحات الاستخدام اليومي في منازلكم، ندعوكم إلى زيارة متاجر وست إلم، التي تقدّم تخفيضاً بنسبة 40% على مجموعتها المنزلية المختارة. كما يمكن للمتسوقين الاستمتاع بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و90% على أدوات المطبخ الفريدة في سيمبلي كيتشن وثينك كيتشن.

وتفضّلوا بزيارة بلومينغديلز هوم في دبي مول وبلومر في دبي فستيفال سيتي مول للاطلاع على أجمل تشكيلات التصميم الداخلي مع تخفيضات تتراوح ما بين 30 و70% على مجموعة واسعة من الأدوات المنزلية. أما إذا كنتم ترغبون في تجديد غرفة المعيشة، فننصحكم بزيارة متاجر آيس، وبيد باث آند بيوند، وديمورا، وجاشنمال هوم، وناتوزي، وميوزيم.

ولا تنسوا زيارة متاجر صن كوست ووسترن فرنتشر، التي تقدّم عروضاً مذهلة بنسبة تتراوح ما بين 25 و75%، إضافة إلى العروض الرائعة في دانوب هوم، التي تتراوح ما بين 25 و80%.

توجه إلى متاجر بلو الموجودة في دبي فستيفال سيتي مول ودبي مول للحصول على منتجات مجانية بقيمة 200 درهم عند شراء أي منتج بقيمة 500 درهم، أو زوروا إيكيا للاستفادة من العروض الجديدة وأقل الأسعار على أكثر من 2,500 منتج.

الأجهزة الإلكترونية

استمتعوا في كل من هارمان هاوس، وجمبو، وإي ماكس بتخفيضات تتراوح ما بين 25 و50%، مما يجعله الوقت المثالي لتغيير أجهزتكم الإلكترونية، أو تفضلوا بزيارة متاجر هواوي، وأكسيوم، وإيروس للحصول على باقات من العروض على أجهزة الكمبيوتر المحمولة. لا تفوتوا فرصة الاستفادة من هذه العروض المذهلة.

احصلوا على أجهزة جديدة في متجر بيتر لايف الذي يقدّم لكم تخفيضات تتراوح ما بين 25 و85%، إضافة إلى عروض خاصة على الكاميرات ومعدات الكاميرات في جراند ستورز ديجيتال.

البصريات

ستكون التخفيضات النهائية الفرصة المناسبة لتجديد مجموعة نظاراتكم والاستفادة من عروض مذهلة من العديد من العلامات التجارية الرائدة. إذا كنتم تبحثون عن الإطارات المثالية بأسعار رائعة وخصومات تتراوح من 30 إلى 50%، فننصحكم بالتوجه إلى كل من أستر للبصريات، وفيجن إكسبرس، ويتيم للبصريات، وأوكيالي للبصريات، وفي آي بوتيك، حيث ستحصلون على تخفيضات بنسبة 25% على جميع المنتجات، أو زوروا مغربي للبصريات وسولاريس للحصول على تخفيض يصل إلى 50% على العديد من النظارات الأنيقة.

كما يمكنكم في متاجر سولاريس الحصول على تخفيضات بنسبة 30%، إضافة إلى فرصة توفير 120 درهماً على كل 600 درهم تنفقونها على منتجات مختارة. ليس هذا فحسب، بل يمكنكم أيضاً الاستفادة من عرض «اشترِ ثلاث قطع واحصل على الرابعة مجاناً» على مجموعة مختارة من المنتجات.

المتاجر متعددة الأقسام

انطلقوا في رحلة تسوّق لا تُنسى تتخلّلها العديد من التخفيضات الرائعة التي تصل إلى 70% لدى أنصار جاليري وبلومينغديلز، أو زوروا متاجر دبنهامز للحصول على تخفيض بنسبة 40% على مجموعة مختارة من المنتجات.

واستمتعوا في متاجر «ماركس أند سبنسر» بتخفيضات بنسبة 25% على منتجات الصحة والعناية بالبشرة، إضافة إلى عرض «اشترِ قطعتين واحصل على الثالثة مجاناً» على مجموعة مختارة من مستحضرات العناية بالصحة. كما يمكنكم شراء ما يحلو لكم من منتجات متاجر موجي، التي تقدّم لكم تخفيضات مذهلة بنسبة 40% على جميع القطع، أو الاستمتاع بمجموعة متنوعة من التخفيضات التي تتراوح ما بين 25 و90% في إكس برشنز ستايل.

الكثير من العروض والتخفيضات الأخرى

تشتمل العروض الأخرى خلال التخفيضات النهائية لمفاجآت صيف دبي على أسعار مخفضة بنسب تتراوح ما بين 25 و75% في صيدليات اللولو، التي تقدّم لكم كل ما تحتاجون إليه بأسعار مذهلة. وتقدم لكم متاجر ديكاثلون تخفيضات لا تفوّت بنسبة 70% على قطع مختارة، بينما تجدون في فوت لوكر تخفيضاً بنسبة 30% على مجموعة كبيرة من الأحذية.

ولعشاق الملابس الرياضية، ندعوكم لزيارة متاجر بوما ونايكي، حيث يقدم كلاهما تخفيضات بنسبة تتراوح ما بين 25 و50%. أما إذا كنتم تريدون تجديد معداتكم الرياضية، فكل ما عليكم فعله هو زيارة سن آند ساند سبورتس وأندر آرمور، وتوفير ما بين 25 و50% عند التسوق في متاجرهم المشاركة.

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