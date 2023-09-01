«ألِف العقارية» تبدأ تنفيذ «الممشى سيرة»

المصدر: الشارقة - البيان

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بدأت مجموعة ألِف تنفيذ مشروع «الممشى سيرة»، الواقع بالمنطقة 2 ضمن مشروعها السابق في «الممشى» بالشارقة.

ويتألف «الممشى سيرة» من ثلاث مجمّعات، تتوزع على 10 مبانٍ، وتضم 1586 وحدة سكنية، تضم أستوديوهات وشققاً سكنية مكونة من 1 و2 و3 غرف نوم.

ويضم المشروع مجموعة من الخدمات والمرافق الرياضية، مثل أحواض السباحة، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة والتنس والكريكيت، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، فضلاً عن محال البيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي، ومنطقة مخصصة للأطفال، ومناطق تسوق، وغيرها الكثير من الخيارات الترفيهية.

وأعربت مجموعة ألِف عن فخرها ببدء أعمال البناء في مشروع «الممشى سيرة»، معتبرة أنه أحد الأجزاء الرئيسة للمشروع الأكبر «الممشى» بالشارقة، حيث سيضيف معلماً بارزاً يتناغم مع سحر إمارة الشارقة الباسمة، ويتكامل مع رؤيتها المعمارية والحضارية الطموحة.

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