بيع برجين متطابقين بـ 204 ملايين درهم في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «ميتيورا ديفلوبرز» العقارية، التي تتخذ من دبي مقراً لها، عن بيع أول مشاريعها في سوق دبي العقارية، وهو عبارة عن برجين متطابقين بقيمة 204 ملايين درهم.

وأكدت الشركة في بيان أنه تم إطلاق «إيست كريست» و«بارك سنترال 7»، وكلاهما يرتفع 19 طابقاً فوق المنطقة 17 من قرية جميرا الدائرية، في الربع الثاني من العام الجاري، وتم بيعهما في غضون أيام؛ ما يعكس طلباً كبيراً على قطاع العقارات ذات الجودة العالية وبأسعار معقولة في الإمارات، وذلك بحسب مطورين عقاريين.

ويرتفع برج «إيست كريست» بنحو 250 قدماً فوق سطح الأرض، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تزيد على 167000 قدم مربعة، ويضم 118 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة تمتد على 19 طابقاً، وكل شقة بمساحة تتراوح من 648 إلى 775 قدماً مربعة.

وتم إطلاق المشروع بقيمة 102 مليون درهم في مايو الماضي، بعد أن تم تجهيز الهيكل بتمويل داخلي، ومن المقرر تسليمه في الربع الثاني من عام 2024. وتم شراء العقار من قبل المستثمرين والمشترين والوسطاء في غضون أيام من طرحه؛ ما دفع شركة «ميتيورا ديفلوبرز» للإعلان لاحقاً عن برجها الثاني «بارك سنترال 7» في الحي المجاور في قرية جميرا الدائرية.

وأطلقت شركة «ميتيورا ديفلوبرز» برجها الثاني «بارك سنترال 7» في منتصف مايو، وتم بيعه، ومن المتوقع تسليم البرج الثاني للمشترين في الربع الثاني من عام 2024.

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