250 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 57%

المصدر: دبي - بشار باغ

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بلغت التصرفات العقارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 350.3 مليار درهم، وذلك بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في الإمارة.

وسجلت الدائرة خلال هذه الفترة 84045 صفقة بيع لعقارات بقيمة إجمالية بلغت 250.6 مليار درهم، بنمو قدره 41 % في عدد الصفقات و57.4 % في قيمة المبيعات التي تم تسجيلها خلال ذات الفترة من العام الماضي التي شهدت 59630 صفقة بقيمة 159.2 مليار درهم.

وإلى جانب المبيعات، تضمنت التصرفات العقارية المسجلة خلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من العام الجاري معاملات رهن عقارية بقيمة 80.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات 18.9 مليار درهم.

الصفقات

وشملت مبيعات العقار في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري 8015 صفقة بيع لمباني بقيمة 22.8 مليار درهم، مقارنة بـ6082 صفقة بيع بقيمة 13.2 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 73 % في قيمة المبيعات.

وتم تسجيل 10862 صفقة بيع لأراضي بقيمة 97.4 مليار درهم مقارنة بـ11711 صفقة بيع بقيمة 69.3 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، لتحقق بذلك قيمة مبيعات الأراضي نمواً بنسبة 40.5 %.

وخلال الفترة من يناير حتى نهاية أغسطس من 2023، تم تسجيل 65168 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة إجمالية بلغت 130.4 مليار درهم مقارنة بـ41837 صفقة بقيمة 76.6 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، لتحقق هذه الفئة من العقارات نمواً في قيمة المبيعات بنسبة 70 %.

أعلى المبيعات

وتصدرت نخلة جميرا قائمة المناطق التي شهدت أعلى مبيعات عقارية في دبي خلال أول 8 أشهر، حيث سجلت 18.7 مليار درهم قيمة 1818 صفقة بيع، تلتها منطقة الخليج التجاري بـ13.7 مليار درهم قيمة 6422 صفقة بيع، وجاءت منطقة برج خليفة ثالثاً بـ12.6 مليار درهم قيمة 3134 صفقة، وحلت منطقة دبي كريك هاربر رابعاً بـ12.5 مليار درهم قيمة 3874 صفقة بيع، وجاءت منطقة مرسى دبي في المرتبة الخامسة بـ10.2 مليارات درهم قيمة 1654 صفقة بيع.

فيما سجلت قرية جميرا الدائرية أكبر عدد من صفقات بيع العقارات في دبي خلال أول 8 أشهر، حيث شهدت 8558 صفقة بيع لعقارات بقيمة 8.5 مليارات درهم.

أغسطس

وارتفعت قيمة المبيعات العقارية المسجلة خلال شهر أغسطس إلى 33.6 مليار درهم قيمة 11956 صفقة مقارنة بـ24.2 مليار درهم قيمة 9707 صفقات في أغسطس من العام الماضي، وتم تحقيق نمو بنسبة 39 % في قيمة المبيعات العقارية خلال أغسطس.

التصرفات اليومية

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 1.3 مليار درهم حيث شهدت الدائرة، أمس، تسجيل 388 مبايعة بقيمة 845.5 مليون درهم، منها 34 مبايعة للأراضي بقيمة 196.44 مليون درهم و354 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 649.06 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53.66 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وقد تصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.47 مليون درهم وتلتها منطقة الحبيه الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25.58 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21.88 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 27.75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم في منطقة الثنيه الثالثة وأخيراً مبايعة بقيمة 16.23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وقد تصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.09 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 136.01 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 57.52 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 306.11 ملايين درهم منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 200.84 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 105.27 ملايين درهم، وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 104.71 ملايين درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 21 هبة بقيمة 232.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 119 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 102.24 مليون درهم.

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