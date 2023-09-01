«سوق دبي» الأفضل خليجياً في أغسطس

المصدر: دبي - محمد عباس

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سجّل سوق دبي المالي أفضل أداء على مستوى بورصات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال أغسطس الماضي، مدعوماً بمكاسب قوية للأسهم المُدرجة، وزيادة الطلب من جانب المستثمرين الدوليين، إضافة إلى النتائج النصفية القوية للشركات والبنوك.

وأظهر رصد «البيان»، صعود مؤشر سوق دبي المالي 0.58% خلال أغسطس ليغلق عند 4082.87 نقطة. وخالف سوق دبي مؤشرات أسواق الخليج التي شهدت أغلبها تراجعاً في الأداء خلال أغسطس، حيث تراجع المؤشر السعودي «تاسي» 1.72%، وبورصة الكويت 4.54%، وبورصة قطر 7%، وبورصة البحرين 2.02%، في المقابل، ارتفع مؤشر بورصة مسقط 0.48%، وسوق أبوظبي 0.24%.

وتلقى سوق دبي المالي دعماً رئيسياً من الأسهم القيادية ذات الثقل الأكبر في وزن المؤشر بعد إعلانها عن نتائج نصفية قياسية.

إلى ذلك، اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بقيمة 38.2 مليار درهم خلال أغسطس منها 28.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، بعد التداول على 12.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 589.7 ألف صفقة.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 3.424 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و685.34 مليار درهم لسوق دبي المالي. وارتفع مؤشر سوق دبي المالي 0.58% مغلقاً عند 4082.87 نقطة الشهر الماضي.

فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً 0.24% مغلقاً عند مستوى 9810.21 نقاط.

وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي خلال أغسطس المزايا القابضة 18%، ومصرف عجمان 12%، والإمارات للاستثمار 11.2%، والعربية للطيران 8.7%، والخليج للملاحة 7.8%. وزاد تبريد 7.7%، وسالك 7%، والإمارات ريم للاستثمار 7%، ودبي للمرطبات 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%، وبنك المشرق 4.2%، وأمانات القابضة 3%.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ أسواق المال المحلية ترتفع في أغسطس بسيولة 38.2 مليار درهم

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