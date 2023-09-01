3.68 تريليونات درهم الثروات العائلية في الإمارات 2026

المصدر: دبي - البيان

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توقع تقرير حديث نمو حجم الثروة لدى الأفراد ذوي الثروات العالية ومكاتب الشركات العائلية في الإمارات بمعدل سنوي مركب 6.7 % إلى تريليون دولار (3.68 تريليونات درهم) بحلول 2026.

وبحسب تقرير «كي بي إم جي» أسهم نمو أعداد مكاتب الشركات العائلية الجديدة في الإمارات في ترسيخ الدولة مركزاً جاذباً للعائلات الثرية حول العالم لتأسيس مقار مكاتبها، بفضل المقومات المتوفرة، أبرزها المزايا الضريبية والموقع الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب ومنظومة خدمات مالية قوية، فضلاً عن المرافق عالية الجودة التي تعزز أنماط الحياة.

ووفقاً لنتائج التقرير، تعتزم مكاتب الشركات العائلية العالمية تعزيز التنويع بعيداً عن المجالات الخطرة والاستثمار في مناطق تقليدية وآمنة، ويشمل ذلك تفريغ المخاطر من خلال توزيع الاستثمارات عبر مناطق متعددة ذات عوائد عالية، كما يمكن أن تكون العملات المشفرة، وهي مجال ناشئ ذو اهتمام بالغ في الإمارات، ضمن مجالات الاستثمارات لدى شركات العائلات العالمية.

وأظهر التقرير أن قادة مكاتب الشركات العائلية في المنطقة يسعون بقوة لاعتماد استراتيجيات لزيادة ثروتهم وترسيخ مكانتهم. وأظهر التقرير أن العائلات ذات الثروات الفائقة (UHNW) تقوم بزيادة تقديم مخططات مشاركة الموظفين، مثل تقاسم الأرباح، وارتفاع شركات B corps، والاهتمام بالمشاركة الملكية للموظفين.

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ــ تريليون دولار حجم الثروات العائلية في الإمارات 2026

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