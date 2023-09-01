350.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - بشار باغ

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ارتفعت قيمة التصرفات العقارية في دبي خلال أول 8 أشهر من العام الجاري إلى 350.3 مليار درهم.

وبحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي تم تسجيل 84045 صفقة بيع لعقارات بقيمة 250.6 مليار درهم، بنمو 41% في عدد الصفقات و57.4% في قيمة المبيعات المسجلة أول 8 أشهر من العام الماضي، التي شهدت 59630 صفقة بقيمة 159.2 مليار درهم.

وإلى جانب المبيعات، تضمنت التصرفات العقارية المسجلة من يناير حتى نهاية أغسطس معاملات رهن عقارية بقيمة 80.6 مليار درهم، فيما بلغت قيمة الهبات 18.9 مليار درهم. وارتفعت قيمة المبيعات العقارية المسجلة خلال أغسطس إلى 33.6 مليار درهم قيمة 11956 صفقة مقابل 24.2 مليار درهم قيمة 9707 صفقات في أغسطس من العام الماضي، بنمو 39% في قيمة المبيعات العقارية خلال أغسطس. وشملت مبيعات عقارات دبي أول 8 أشهر 8015 صفقة بيع لمباني بقيمة 22.8 مليار درهم، مقابل 6082 صفقة بيع بقيمة 13.2 مليار درهم في ذات الفترة من العام الماضي، بنمو 73% في قيمة المبيعات.

وتم تسجيل 10862 صفقة بيع لأراضي بقيمة 97.4 مليار درهم مقابل 11711 صفقة بيع بقيمة 69.3 مليار درهم في أول 8 أشهر من العام الماضي، لتحقق بذلك قيمة مبيعات الأراضي نمواً 40.5%. وبين يناير حتى نهاية أغسطس تم تسجيل 65168 صفقة بيع لشقق سكنية وفندقية ووحدات تجارية بقيمة 130.4 مليار درهم مقابل 41837 صفقة بقيمة 76.6 مليار درهم في الفترة نفسها من 2022، لتحقق هذه الفئة من العقارات 70% نمواً في قيمة المبيعات.

وتصدرت نخلة جميرا المناطق الأعلى في المبيعات العقارية في دبي أول 8 أشهر، وسجلت 18.7 مليار درهم قيمة 1818 صفقة بيع، تلتها الخليج التجاري بـ13.7 مليار درهم قيمة 6422 صفقة بيع.

لمتابعة التفاصيل:

ـــ 250 ملياراً مبيعات عقارات دبي في 8 أشهر بنمو 57%

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