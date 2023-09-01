أسواق المال المحلية ترتفع في أغسطس بسيولة 38.2 مليار درهم

المصدر: دبي - محمد عباس

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ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 0.58% مغلقاً عند مستوى 4082.87 نقطة في أغسطس، فيما سجل مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) ارتفاعاً بنسبة 0.24% عند مستوى 9810.21 نقاط.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أغسطس بقيمة 38.2 مليار درهم، موزعة بواقع 28.22 مليار درهم في سوق أبوظبي، و9.97 مليارات درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 12.3 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 589.7 ألف صفقة.

واستحوذ «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي بأكثر من 1.6 مليار درهم خلال أغسطس، تلاه «مصرف عجمان» بسيولة 1.3 مليار درهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذبا 1.27 مليار درهم.

واستقطب سهم «العالمية القابضة» سيولة خلال شهر أغسطس بأكثر من 4.9 مليارات درهم مغلقاً عند سعر 409 دراهم، تلاه «كيو القابضة» جاذباً نحو 3.35 مليارات درهم، ثم «ملتيبلاي» بسيولة 3.1 مليارات درهم.

وسجلت القيمة السوقية للأسهم 3.424 تريليونات درهم في آخر جلسات أغسطس، موزعة بواقع 2.739 تريليون درهم لسوق أبوظبي للأوراق المالية و685.34 مليار درهم لسوق دبي المالي.

سوق دبي

واستقر مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 4080 نقطة مرتفعاً بنسبة 0.58% خلال شهر أغسطس، وتصدر الأسهم الرابحة في سوق دبي المزايا القابضة 18%، ومصرف عجمان 12%، والإمارات للاستثمار 11.2%، والعربية للطيران 8.7%، والخليج للملاحة 7.8%.

وزاد تبريد 7.7%، وسالك 7%، والإمارات ريم للاستثمار 7%، ودبي للمرطبات 5.3%، والرمز كوربوريشن 5%، وبنك المشرق 4.2%، وأمانات القابضة 3%.

سوق أبوظبي

وزاد مؤشر سوق أبوظبي العام (فادجي) 0.24% إلى مستوى 9810.21 نقاط، حيث ارتفعت أسهم كيو القابضة 49%، وبرجيل القابضة 27.5%، والواحة كابيتال 23.5%، وأم القيوين للاستثمارات العامة 22.5%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 19.8%.

وزاد ملتيبلاي 17.96%، وأبوظبي الوطنية للفنادق 17.3%، وعمان والإمارات للاستثمار القابضة 15.5%، وهيلي القابضة 14.9%، وأمريكانا للمطاعم 14.8%، وأيبيكس للاستثمار 10%، ومصرف الشارقة الإسلامي 8.2%، وإي أس جي ستاليونز 6.9%، وطاقة 6.2%، وأدنوك للإمداد 4.4%، وأدنوك للحفر 4%.

التداولات اليومية

وعلى المستوى اليومي، ارتفع مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات أمس، بنسبة 0.30% إلى مستوى 4082.87 نقطة. وتصدر سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» تداولات سوق دبي المالي، مسجلين سيولة بقيمة 223.7 مليون درهم بختام جلسة أمس، وأغلق السهمان عند سعر 7.06 دراهم و16.35 درهماً على التوالي. وتعزز أداء سوق دبي بارتفاع أسهم تبريد 5.1%، وأمانات القابضة 3.8%، والإثمار القابضة 3.1%، والخليج للملاحة 1.99%، ودبي التجاري 1.95%.

وارتفع مؤشر سوق أبوظبي 0.67% إلى مستوى 9810.21 نقاط، وصعدت أسهم هيلي القابضة 9.8%، ورابكو للاستثمار 5.3%، والبنك التجاري الدولي 5%، وأي دي سي كوربوريشن 4.8%، وأسمنت الخليج 3.9%.

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