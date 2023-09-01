دعم الشركات الناشئة في تقنيات «الويب 3»

المصدر: دبي - البيان

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دخل مركز دبي للسلع المتعددة؛ المنطقة الحرة والسلطة التابعة لحكومة دبي المختصة بتجارة السلع والمشاريع، وشركة TDeFi، الحاضنة الدولية لتقنيات «الويب 3» والمتخصصة في تقديم الخدمات الاستشارية، المرحلة النهائية من عمليات التسجيل للمجموعة الثانية من حاضنة الشركات الناشئة في مجال تقنيات «الويب 3» في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة.

ستحصل جميع الشركات المتقدمة على إرشادات وخدمات ذات أولوية من مركز دبي للسلع المتعددة ليتم تأسيسها رسمياً في مركز الكريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة، ومن المقرر أن تحصل مجموعة من الشركات الناجحة على سيولة بقيمة 100 ألف دولار من TDeFi، بشرط استيفاء الشروط والمعايير. سيتم الانتهاء من استقبال الطلبات اليوم.

ويركز البرنامج الذي يستمر خمسة أسابيع على تعزيز الخبرات، وضمان الامتثال فيما يتعلق بتقنيات «الويب 3» والتسويق. وسيتوج برنامج مسرّع الأعمال بفعالية لجمع التبرعات تركز على رأس المال الاستثماري.

وقال أحمد حمزة، المدير التنفيذي للمنطقة الحرة التابعة لمركز دبي للسلع المتعددة: «إن توفير منصة لتحقيق لنجاح هو سمة جوهرية لمركز دبي للسلع المتعددة، ومجال تقنيات «الويب 3» ليس استثناء. ومن خلال مركز الكريبتو التابع لنا، نحن فخورون بتقديم هذه الفرصة المثيرة المتمثلة في مسرّع الأعمال لمجموعة جديدة من شركات «الويب 3» المبتكرة في دبي».

من جانبه، قال غوراف دوباي، الرئيس التنفيذي لشركة TDeFi: «من الأفكار إلى تطوير استراتيجيات توسيع نطاق الأعمال، تم تصميم برنامج المسرّع الشامل الخاص بنا لإعداد شركات الويب 3 الناشئة لجولات تمويل رأس المال الاستثماري والعمل بكفاءة في عالم الواقع.

ونحن متحمسون للدخول في شراكة مع مركز دبي للسلع المتعددة من أجل هذه المجموعة الثانية، وتطوير هذه الشركات الناشئة إلى شركات مزدهرة».

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