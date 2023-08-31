«آفاق» تطلق تطبيقها الأول لخدمات التمويل

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة آفاق الإسلامية للتمويل عن إطلاق تطبيقها الأول من نوعه «Aafaq Digital»، والذي يأتي كخطوة على مسار رحلة التحول الرقمي، بهدف إثراء تجارب العملاء.



وقال بيان للشركة: يأتي الكشف الاستراتيجي لهذا التطبيق على نحو متناغم مع رسالة ورؤية آفاق الإسلامية لتبسيط وتعزيز عمليات التمويل لزبائننا الكرام، من دون الحاجة للتوجه إلى الفروع أو التواصل مع مراكز الاتصال.

فالحل الرقمي الجديد يمثل مجرد بداية لاستراتيجية آفاق في مجال التحول الرقمي، والتي تهدف إلى تمكين العملاء من الوصول إلى حلولنا المالية المبتكرة، بالإضافة إلى تقديم مجموعة شاملة من الخدمات الذاتية.

ومن بين هذه الخدمات، تقديم طلبات الحصول على بطاقات الائتمان والتمويل الشخصي، وتفعيل بطاقات الائتمان وتعيين أرقام التعريف الشخصي (PIN)، وحظر البطاقات أو إلغاء حظرها، والتسجيل في خطط السداد، والتحقق من كشوف الحساب الإلكتروني، والمزيد من الخدمات الأخرى.

وسيتبع هذا الإطلاق مبادرات رقمية إضافية، منها خدمة الواتساب وإنشاء فروع رقمية جديدة ومتطورة.



وقال هشام حمود، الرئيس التنفيذي لشركة آفاق الإسلامية للتمويل: «يعد إطلاق التطبيق خطوة استراتيجية مهمة لشركة آفاق، حيث تم تصميمه بالكامل بناءً على آراء العملاء واستجابةً للتغيرات الحالية في أنماط حياتهم، بهدف تلبية احتياجاتهم ومطالبهم. يعتبر هذا الإطلاق للتطبيق الجديد، الذي يتميز بإمكانيات متقدمة وفريدة، بدايةً جديدة تجاه رؤيتنا في أن نكون الوجهة المفضلة لتقديم خدمات التمويل الإسلامي الرقمي في دولة الإمارات».



وقال رافيندران راميا، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في آفاق الإسلامية للتمويل: «يمثل التطبيق حلاً شاملاً مصمماً خصيصاً لاحتياجات عملائنا، وقد تم تطويره كحل مخصص للعملاء الحاليين والجدد على حد سواء.

يوفر التطبيق وصولاً مُيَسَّراً إلى خدمات التمويل الرقمي، مما يتيح لهم الاستفادة منها في مكان واحد.

نقدم هذا التطبيق بهدف توفير خدمة سهلة الاستخدام وسريعة وموثوقة يمكن للعملاء الوصول إليها بنقرة واحدة في أي وقت ومن أي مكان».



التحول الرقمي أصبح عاملاً حاسماً لتحقيق النجاح في قطاع المال، إذ يسهم في تلبية احتياجات العملاء المتغيرة باستمرار، مع تزايد الانتقال تدريجياً من الخدمات التقليدية إلى الخدمات الرقمية. سيتم إضافة رمز الاستجابة السريعة (QR Code) على جميع منصات التواصل، ما سيتيح تنزيل التطبيق بسهولة وسرعة. يمكن للمستخدمين الآن تنزيل التطبيق من متجر Apple Store وGoogle Play.

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