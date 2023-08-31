«ماريوت» توقّع اتفاقية لافتتاح فندق «دبليو جزيرة المرجان» برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

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أعلنت شركة ماريوت الدوليّة عن توقيعها اتفاقيّة مع شركة دالاندز القابضة بالتعاون مع شركة «مرجان»، المطوّر الرئيسي لعقارات التملّك الحر في إمارة رأس الخيمة، لافتتاح فندق «دبليو جزيرة المرجان».

ومن المتوقع أن يكون «دبليو جزيرة المرجان»، المقرر افتتاحه في الربع الأول من عام 2027، أول منشأة تابعة لفنادق دبليو في إمارة رأس الخيمة، حيث ستوفر تصميماً جريئاً وخدمة متميزة وبرامج متواصلة دائماً.



وتتمتّع جزيرة المرجان (وهي الجزيرة الرئيسية في أرخبيل المرجان قبالة ساحل المدينة) بإطلالة خلّابة على شبه الجزيرة العربيّة وهي محاطة بجبلي ينس وجيس. وتُعدّ الجزيرة وجهة ترفيهيّة مزدهرة تجذب المسافرين من حول العالم لتجربة الحياة الفاخرة التي تتمتّع بها على الواجهة البحرية وشواطئها ذات الرمل الأبيض كما تقدّم مجموعة متنوّعة من الأنشطة والرياضات المائيّة. علاوة على ذلك، فإن الجزيرة تتميّز أيضاً بقربها من المعالم التراثيّة والثقافيّة وأماكن المغامرة في إمارة رأس الخيمة.



وقال عبدالله العبدولي، الرئيس التنفيذي لشركة «مرجان»: «فيما تعمل رأس الخيمة على ترسيخ حضورها في المشهد السياحي العالمي، نفخر اليوم بمساهمتنا الكبيرة في تعزيز مصداقيتها وجاذبيتها بين أوساط المستثمرين الدوليين.

وقد أثمر هذا الالتزام عن عدد لا يحصى من المشاريع المرموقة كان آخرها فندق (دبليو جزيرة المرجان). ونحن على ثقة تامة بأن هذه الإضافة إلى محفظتنا لن ترتقي بسوية الضيافة الإقليمية فحسب، بل سترسي أيضاً معياراً عالمياً مختلفاً؛ مما يعزز جاذبية هذه الوجهة الفريدة في الإمارة الشمالية».



وقال ساهيل لاليت، نائب الرئيس لشؤون التطوير بمنطقة الشرق الأوسط لمجموعة ماريوت الدولية: «نحن نتطلّع للعمل مع شركة دالاندز القابضة لإحضار طاقة سلسلة فنادق (دبليو) المنعشة وتصميمها الديناميكي إلى جزيرة المرجان. تستمرّ إمارة رأس الخيمة بجذب المسافرين من حول العالم إلى شواطئها الساحرة ومعالمها السياحيّة الخلّابة كونها وجهة ترفيهية ذات شعبيّة. ونتطلّع قُدماً إلى مواصلة دعم نمو قطّاع السياحة في الإمارة».



وإلى جانب احتوائه على 300 غرفة وجناح فندقي بإطلالات بحرية لا متناهية؛ من المتوقع أن تشتمل هذه الوجهة أيضاً على مساحات مثل «ليفينغ روم» Living Room، ومنصة WET، وردهة W، وسبا AWAY، ومركز اللياقة البدنية FIT، إلى جانب 3 مطاعم ومساحات للبيع بالتجزئة، مما يخلق نسيجاً غامراً من الرفاهية المخصصة.



وقال ساوراب جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة دالاندز القابضة: «نحن نعتقد بأن هذا المشروع المميّز والفريد من نوعه سيتمتّع بشعبية كبيرة لتصميمه الأيقوني وتجربة الإقامة الفاخرة التي يمنحها وخيارات تناول الطعام العصرية. كما هو الحال مع الفنادق الفاخرة الأخرى في محفظتنا، نحن نعمل على تطوير فندق (دبليو جزيرة المرجان) وفقاً للاحتياجات المتوقّعة لضيوفنا المستقبليين، إذ سنمنحهم عروضاً لا تضاهى وتجارب استثنائية لا تُنسى. ونأمل أن نُعزّز من جاذبية (جزيرة المرجان) من خلال هذا المشروع».



ويشكّل «دبليو جزيرة المرجان» الفندق الرابع لعلامة سلسلة فنادق «دبليو» التجارية في دولة الإمارات، بعد فندق «دبليو النخلة – دبي» وفندق «دبليو – الميناء السياحي» وفندق «دبليو أبوظبي – جزيرة ياس».



وتتميز جزيرة المرجان بشواطئ رملية بيضاء تمتد على أكثر من 7.8 كيلومترات، وواجهة بحرية بطول 23 كيلومتراً، مما يجعلها تتيح مجموعة متنوعة من الأنشطة والرياضات المائية، وتعيد صياغة مفهوم الحياة الفاخرة على الواجهة البحرية في رأس الخيمة.

وتضم الجزيرة حالياً 3000 غرفة فندقية تقدم تجارب حياة فريدة للمسافرين المحليين والعالميين على حدٍ سواء.

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