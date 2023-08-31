1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي اليوم

المصدر: وام

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بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي أكثر من 1.3 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 388 مبايعة بقيمة 845.5 مليون درهم منها 34 مبايعة أراض بقيمة 196.44 مليون درهم و354 مبايعة شقق وفلل بقيمة 649.06 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 53.66 مليون درهم في منطقة الوصل تليها مبايعة بقيمة 28.5 مليون درهم في منطقة أم الشيف تليها مبايعة بقيمة 26.5 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد.

وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 9 مبايعات بقيمة 14.47 مليون درهم تلتها منطقة الحبية الخامسة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 25.58 مليون درهم وثالثة في مدينة المطار بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 21.88 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27.75 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 17.5 مليون درهم في منطقة الثنية الثالثة وأخيرا مبايعة بقيمة 16.23 مليون درهم في منطقة مرسى دبي.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 54.09 مليون درهم تلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 136.01 مليون درهم وثالثة في الخليج التجاري بتسجيلها 32 مبايعة بقيمة 57.52 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 306.11 مليون درهم منها 21 رهن أراض بقيمة 200.84 مليون درهم و61 رهن فلل وشقق بقيمة 105.27 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 104.71 مليون درهم وأخرى في منطقة القصيص الصناعية الرابعة بقيمة 62 مليون درهم.

وجرى تسجيل 21 هبة بقيمة 232.86 مليون درهم كان أهمها بمنطقة البرشاء جنوب الرابعة بقيمة 119 مليون درهم وأخرى في منطقة مدينة المطار بقيمة 102.24 مليون درهم.

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