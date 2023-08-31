معرض الشرق الأوسط للتصنيع التجميعي ينطلق في دبي 25 سبتمبر

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي انطلاق معرض الشرق الأوسط للهندسة العكسية والتصنيع التجميعي 2023، خلال الفترة من 25 إلى 27 سبتمبر في فيستيفال أرينا، إنتركونتيننتال، دبي، حيث يستعرض الخبراء والمتخصصون خبراتهم ورؤاهم حول مستقبل التصنيع التجميعي.

ويجمع هذا الحدث الكبير بين رواد الصناعة العالمية وقادة الفكر والخبراء من جميع قطاعات البناء والطاقة والرعاية الصحية والنقل والنفط والغاز والبتروكيماويات، وذلك للتعرف على أحدث التطورات في تقنيات الهندسة العكسية والتصنيع التجميعي (الطباعة ثلاثية الأبعاد)، وما يرتبط بها من تطبيقات حديثة، مع التركيز بصفة خاصة على موضوع هذا العام «توطين التميز في التصنيع».

وفي ظل ما تتمتع به دولة الإمارات العربية المتحدة من سمعة عالمية بوصفها مركزاً للتقنية والابتكار، ليس من المستغرب أن يقع الاختيار على هذا الموقع الحيوي لاستضافة هذا المعرض الحصري، الذي يتيح للمشاركين فرصة استشراف آفاق عالم الابتكار والتواصل وتبادل المعرفة، بينما يستكشفون التحولات التي تحدثها هذه التقنيات المتطورة وتأثيرها على رسم ملامح المستقبل.

ويحظى المعرض بدعم بلدية دبي وشركة المباني الذكية (BuildingSMART) وشركائنا والجهات الراعية، التي تشمل مجمع الشارقة للأبحاث والتكنولوجيا والابتكار، وشركات PWF – Doose GmbH وPhrozen Tech Co. Ltd، ويوفر المعرض للحاضرين فرصة لا مثيل لها للتواصل مع خبراء الطباعة ثلاثية الأبعاد، وقادة الصناعة والمبتكرين.

وفي إشارة إلى أهمية الحدث، يقول صامويل بنديكت، الرئيس التنفيذي لشركة ألدريتش للطاقة، المنظمة له: «هذا الحدث ليس مجرد مؤتمر فحسب، بل فرصة مثالية للتعرف مباشرة على المرحلة التالية من التطور الصناعي في هذا القطاع، بدءاً من تطبيقات التصنيع التجميعي في سلاسل توريد الطاقة المتجددة ووصولاً إلى ابتكار المواد الأخف وزناً باستخداماتها المختلفة، ما يفتح المجال أمام الكثير من الفرص والإمكانات الجديدة».

ويتضمن المؤتمر عروضاً توضيحية ومناقشات وورش عمل تتمحور حول تقنيات التصنيع الذكي والطباعة ثلاثية الأبعاد والتصنيع التجميعي، يقدمها نخبة من الأكاديميين وخبراء الصناعة المعروفين الذين يستعرضون رؤاهم حول اتجاهات السوق الحالية ومسار الصناعة؛ ما يوفر معلومات لا تقدر بثمن للشركات والمهنيين على حد سواء.

وسيكون المؤتمر بمثابة منصة فريدة لتبادل المعرفة والتواصل والتعاون، وهو أمر ضروري لمتابعة تطورات الصناعة والاحتفاظ بمكانة رائدة في هذا القطاع الحيوي. كما يقدم المعرض للرعاة والعارضين فرصة فريدة لعرض منتجاتهم، وتعزيز فرص التعرف على علاماتهم التجارية، والتواصل مع الجمهور المستهدف.

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