28 فلساً زيادة بأسعار البنزين في سبتمبر

المصدر: أبوظبي – صبري صقر:

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أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود زيادة في أسعار البنزين خلال شهر سبتمبر 2023 بمقدار يتراوح بين 28 و29 فلساً في البنزين ، و45 فلساً في الديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر أغسطس 2023 .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من غد الجمعة أول سبتمبر 2023 ، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% .

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار 28 فلساً من 3.14 دراهم في أغسطس الى 3.42 دراهم في سبتمبر ، كما ارتفع لتر البنزين خصوصي «95» بمقدار 29 فلساً من 3.02 دراهم في أغسطس الى 3.31 درهم في سبتمبر .

وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 28 فلساً من 2.95 درهم في أغسطس الى 3.23 دراهم في سبتمبر .

كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 45 فلساً لكل لتر من 2.95 درهم في أغسطس الى 3.40 دراهم في سبتمبر .

كانت اللجنة قد أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال شهر يونيو 2023 بمقدار 21 فلساً في البنزين ، و23 فلساً للديزل لكل لتر مقارنة بأسعار شهر مايو. كما أقرت تخفيض أسعار البنزين خلال أبريل بمقدار يتراوح بين 7 و8 فلوس وتخفيض الديزل بمقدار 11 فلساً لكل لتر مقارنة بأسعار مارس 2023.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

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