«يوروبيان بيزنس ريفيو»: دبي تصعد بسرعة الصاروخ كمركز جذب لأثرياء العالم

المصدر: دبي - البيان

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كشف تقرير لمنصة «يوروبيان بيزنس ريفيو»، أن إمارة دبي تصعد بسرعة الصاروخ كمركز جذب لأثرياء العالم، وبين أن مليونيرات بريطانيا ينزحون إليها. ورصدت المنصة اتجاهاً متزايداً بدأ ينتشر حديثاً في المملكة المتحدة، والمتمثل في هجرة المليونيرات البريطانيين لبلدهم بعد أن بدأ نجم عاصمتها لندن يأفل كمركز مالي عالمي شهير، صوب دبي لغرض العيش فيها بصفة دائمة، لينضموا بذلك إلى عدد متنام باطراد من أثرياء العالم الذين انتقلوا إلى دبي بغية العيش الدائم في غضون العامين الماضيين.

توجه

ونشرت المنصة التي تركز على نشر التقارير الاقتصادية تقريراً بعنوان: «المليونيرات يهجروا المملكة المتحدة إلى دبي». وذكر التقرير أنه بعد أن تمتعت المملكة المتحدة على مدى عقود بمكانة مرموقة كوجهة رئيسية لمليونيرات العالم المهاجرين من أوطانهم، إلا أنها بدأت تفقد هذه المكانة على نحو تدريجي منذ 6 أعوام، عندما بدأ عدد كبير من المليونيرات يهجرونها في مقابل عدد أقل كثيراً من المليونيرات الجدد الذين يقصدونها.

وأوضح التقرير أن ثمة اتجاه جديد بدأ يجذب الانتباه، وهو صعود دبي بسرعة الصاروخ كمركز رئيسي يقصده الأثرياء من كافة أنحاء العالم الراغبين بمكان جديد للعيش الدائم.

فئات

وأضاف التقرير أن الشباب البريطانيين الأثرياء بصفة خاصة يعدون من أبرز الوافدين الجدد على دبي في غضون الفترة الأخيرة، حيث انتقل منهم عدد كبير إلى دبي للعيش بها. واستعرض التقرير عدداً من أوجه المقارنة بين المعيشة في لندن ونظيرتها في دبي، وأوضح أن نتائج المقارنة كانت في مصلحة الأخيرة، مما أدى في النهاية إلى هجرة عدد متزايد من المليونيرات البريطانيين إليها.

مزايا

وأفاد التقرير بأن من أبرز أوجه المقارنة انخفاض كلفة المعيشة في دبي بصورة كبيرة، بالمقارنة مع دبي في مختلف أوجه الإنفاق اليومي. ففيما يخص أسعار المساكن على سبيل المثال، يبلغ متوسط سعر المتر المربع للعقارات السكنية في دبي 3900 دولار، بالمقارنة مع 16.800 دولار في لندن. وفيما يخص أسعار الوجبات، يبلغ متوسط سعر وجبة العشاء في دبي 11 دولار، بالمقارنة مع 25 دولار للوجبة في لندن.

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