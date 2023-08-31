"بروج" توزع أرباحاً مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم خلال النصف الأول من 2023

المصدر: وام

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وافق مساهمو شركة بروج بي ال سي خلال اجتماع الجمعية العمومية على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار) عن النصف الأول لعام 2023، بما يعادل 7.9 فلوس للسهم الواحد.

وتشمل هذه الدفعة المساهمين الذين اشتروا أسهم "بروج" حتى تاريخ 7 سبتمبر 2023، وتعتبر هذه الدفعة الأولى من توزيعات الأرباح الإجمالية المتوقعة للسنة المالية 2023 والتي تبلغ 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار)، بما يعادل 15.8 فلساً للسهم الواحد.

وقال هزيم سلطان السويدي، الرئيس التنفيذي لـ "بروج": "نعلن اليوم عن موافقة المساهمين على توزيع أرباح مرحلية بقيمة 2.38 مليار درهم (650 مليون دولار)، ونؤكد التزامنا بدفع 4.8 مليارات درهم (1.3 مليار دولار) كتوزيعات أرباح لعام 2023 في الوقت الذي نواصل فيه تقديم عوائد استثنائية لمساهمينا من خلال حلولنا المبتكرة والمتميزة".

وأضاف : " تستمر الشركة في تحقيق تدفقات وتحويلات نقدية قوية والمحافظة على ميزانية عمومية قوية بما يمكننا من توزيع أرباح كبيرة من خلال الدورة على مساهمينا، على الرغم من بيئة السوق المليئة بالتحديات بشكل عام." .

وعلى الرغم من التحديات السائدة في السوق، فإن توزيع الأرباح يتماشى مع الهدف الاستراتيجي لشركة "بروج" المتمثل في تحقيق عوائد استثنائية للمساهمين.



وتواصل "بروج" ضمان مواكبة أعمالها للمستقبل من خلال توفير فرص جديدة ورفع الكفاءة التشغيلية، ودفع عجلة النمو، وتوزيع أرباح تنافسية.

وفي تقريرها المالي للنصف الأول من العام 2023، أعلنت "بروج" عن تحقيقها إيرادات بلغت 10.3 مليارات درهم (2.8 مليار دولار)، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 3.6 مليارات درهم (978 مليون دولار).

وسعياً نحو هدفه للعام بأكمله لتحقيق أثر بقيمة 1.5 مليار درهم (400 مليون دولار)، حقق برنامج الشركة الطموح لتعزيز القيمة أثراً مالياً كبيراً بقيمة 929 مليون درهم (253 مليون دولار) من خلال رفع الكفاءة وتحسين الإيرادات مما يساهم في التخفيف من ضغوطات السوق الخارجية بشكل كبير وإيجابي.

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