400 % نمو الطلب على العقارات الفاخرة في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

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شهد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً كبيراً، وذلك على خلفية تدفق المزيد من الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة. ووفقاً لتقارير متخصصة، شهد سوق العقارات الفاخرة في الإمارة نمواً هائلاً بلغت نسبته 400 % في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. واستمر هذا الزخم في عام 2023، مع اقتراب السوق من تحقيق حوالي نصف إنجازات عام 2022 خلال الربع الأول فقط من العام. وتضاعف عدد العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم وما فوق أربع مرات منذ بداية هذا العام، مع زيادة الطلب على العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 20 مليون درهم. ومن المتوقع أن يستمر هذا القطاع في النمو في المدى المنظور.

محمد العبار: «إعمار العقارية» تبحث زيادة توزيعات الأرباح في 2023

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