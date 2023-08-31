دبي تواصل استقطاب كبرى الشركات العالمية

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل دبي ترسيخ مكانتها باعتبارها وجهة عالمية مفضلة للشركات الكبرى، التي وجدت في الإمارة الشريك الأفضل في توسع أنشطتها في المنطقة والعالم، بفضل بيئة أعمال جاذبة ونهج عمل متوازن وقيادة تحرص دائماً على استشراف مقومات الريادة في المستقبل، حيث أعلنت شركة «ألانترا» الإسبانية للخدمات المالية العالمية المستقلة، عن افتتاح مكتب جديد لها في مركز دبي المالي العالمي، وذلك لتقديم الخدمات المصرفية الاستثمارية لعملائها في المنطقة، وتعزيز حضورها العالمي. وتضم «ألانترا» 25 مكتباً في 22 دولة. كذلك أعلنت «ذا جيك ستوديو»، الوكالة العاملة في خدمات التسويق والإعلان المتكاملة في الهند، عن توسيع رقعة عملياتها في الإمارات، وجعل دبي مقرها العالمي الجديد، ما يمثل خطوة مهمة في مسيرة نموها الاستراتيجي على الصعيد العالمي.

«ألانترا» الإسبانية تفتتح مقراً في مركز دبي المالي العالمي

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز