«الإمارات ريم للاستثمار» تشتري كامل أسهم «إيفرجرين»

المصدر: (دبي - البيان)

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أعلنت شركة «الإمارات ريم للاستثمار» أنها استحوذت على حصة 100% من أسهم شركة «إيفرجرين» لصناعة المنتجات البلاستيكية، وذلك مقابل 44 مليون درهم.

وبحسب بيان لسوق دبي، أشارت الشركة إلى أنه تم استكمال المعاملة بعد استيفاء الإجراءات التنظيمية اللازمة والحصول على الموافقات من الجهات التنظيمية المختصة.

وبدأت شركة «إيفرجرين» الإنتاج التجاري لمنتجاتها في عام 2000 داخل دولة الإمارات. وقدمت الشركة منذ ذلك الحين منتجات تعبئة عالية الجودة وذات كفاءة من حيث التكلفة، تتميز بالابتكار والتصميم الخاص، وذلك بهدف تقديم حلول شاملة في مجال التعبئة تلبي المتطلبات الديناميكية للعملاء. تقدم «إيفرجرين» مجموعة متنوعة من المنتجات التي تناسب احتياجات مختلف الصناعات، بما في ذلك صناعات المياه والمشروبات.

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