«الأنصاري للصرافة» تبرم شراكة مع «فزعة»

المصدر: (دبي - البيان)

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أبرمت «الأنصاري للخدمات المالية»، شراكة استراتيجية مع «فزعة»، المبادرة الاجتماعية الرامية لتعزيز التكافل المجتمعي في الإمارات. وتهدف الشراكة إلى الارتقاء بتجربة العملاء، وتوسيع نطاق المزايا الحصرية التي يوفرها برنامج «فزعة» لأعضائها.

وبموجب التعاون، ستمنح «الأنصاري للصرافة» أعضاء برنامج «فزعة» خصومات على منتجاتها، ومزايا حصرية عند إجراء التحويلات المالية. وقال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «يسعدنا أن نقدم لحاملي بطاقة «فزعة» مجموعة من الامتيازات، مثل العروض الحصرية والمزايا الموسمية».

وأكد العقيد أحمد بوهارون الشامسي – مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية الرئيس التنفيذي لفزعة، الحرص على تعزيز الشراكات بما يعزز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي، وذلك من خلال توسيع دائرة المستفيدين من الخدمات الريادية التي تقدمها «فزعة».

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