مؤشر سوق دبي يتماسك بدعم أسهم العقار والبنوك

المصدر: دبي - محمد عباس

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استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«الإمارات دبي الوطني» على نصف سيولة سوق دبي المالي، في جلسة أمس، بسيولة جاوزت 167.2 مليون درهم، بنسبة 50.3% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 332.46 مليون درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بدعم سهمي «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي»، وبالتزامن مع صعود مؤشر قطاع العقارات 0.32%، وأغلق المؤشر عند 4067.18 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.43%.

وتصدر «إعمار العقارية» تداولات السوق، مسجلاً سيولة جاوزت 110.5 ملايين درهم بختام جلسة أمس، وأغلق سعر السهم عند 7.05 دراهم، مرتفعاً 1.6%، وجاء سهما «أمان»، و«المشرق» في مقدمة ارتفاعات 9 أسهم بسوق دبي، وارتفعا 2.2% و1% على التوالي. وصعدت أسهم دبي الإسلامي 0.7%، والوطنية الدولية القابضة 0.7%، وسالك 0.6%، وأملاك للتمويل 0.46%، وتعاونية الاتحاد 0.38%.

سوق أبوظبي

أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9744.22 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.18%، وشهد السوق ارتفاع أسهم عمان والإمارات للاستثمار القابضة 14.9%، وأي دي سي كوربوريشن 4.7%، والواحة كابيتال 2.4%، والصير للمعدات 1.9%، وبرجيل القابضة 1.8%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 205.97 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة قاربت 116.6 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 113.9 مليون درهم.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.23 مليار درهم موزعة بواقع 899.85 مليون درهم في سوق أبوظبي، و332.46 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 328.33 مليون سهم عبر تنفيذ 21.8 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.522 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.836 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و685.9 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واتجه المستثمرون الأجانب نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 45 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 168.4 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 123.4 مليون درهم.

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