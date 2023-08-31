عزيزي تستعد لتسليم «بارك أفينيو 1»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت عزيزي، عن اكتمال أعمال الإنشاءات في مشروعها «بارك أفينيو 1» في مدينة محمد بن راشد بنسبة 99 %.

ويتألف «بارك أفينيو» من ثلاثة مبانٍ توفر مجتمعة 372 وحدة سكنية و29 مساحة للتجزئة، حيث يضم كل واحد من المباني مجموعة من المرافق، بما في ذلك صالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة. وتم حتى الآن الانتهاء من أعمال الهيكل والطابوق والتكسية الداخلية، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال البلاط، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية بنسب 98% و99 % و98 % على التوالي، كما اكتملت الأعمال الخارجية بنسبة 87 %. وتم الانتهاء من حمام السباحة بنسبة 96%، بينما اكتملت الواجهة الأمامية بنسبة 99%، والتشطيبات الإجمالية 92 %. وتمت زيادة القوى العاملة إلى 660 فرداً.

وقال فرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري: «إننا نشعر بالحماسة إزاء التقدم المذهل من حيث السرعة والجودة وبالمستويات المتميزة التي نحققها في بارك أفينيو، خصوصاً مع اقترابنا من اكتماله المتوقع في الربع الثالث من العام الجاري 2023. لقد وصلنا إلى هذه المرحلة المتقدمة بفضل التزامنا الثابت بالتميز والجهود الدؤوبة التي يبذلها فريقنا وشركاؤنا. ونستعد لتسليم المفاتيح لمستثمرينا».

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