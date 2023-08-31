«الدار» تطلق «غاردينيا باي» في جزيرة ياس

المصدر: (أبوظبي ـ البيان)

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أعلنت الدار العقارية إطلاق مشروع «غاردينيا باي»، وهو مجتمع سكني جديد في جزيرة ياس.

وستضم المرحلة الأولى من «غاردينيا باي» 210 وحدات سكنية، من إجمالي 2434 وحدة عصرية تتنوع بين الاستوديو وشقق بغرفة نوم واحدة، وغرفتيّ نوم، وثلاث غرف نوم. وستتوفر الوحدات للتملك والشراء ابتداءً من 8 سبتمبر 2023، وستبدأ الأسعار من 805,000 درهم لوحدات الاستوديو، و3.1 ملايين درهم للشقق المكوّنة من ثلاث غرف نوم.

ويضم هذا المجتمع السكني، الممتد على مساحة 260 ألف متر مربع، وحدات سكنية وشاطئاً عصرياً ومساحات مشتركة ومرافق لياقة بدنية، إضافة إلى متاجر تجزئة متنوعة ومسجد. ومن المقرر بدء أعمال بناء المرحلة الأولى من مشروع «غاردينيا باي» خلال الربع الأول من عام 2024، ومن المتوقع تسليم وحداته في الربع الثاني من عام 2027.

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