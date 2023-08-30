نمو الاقتصاد الأمريكي دون التوقعات في الربع الثاني

المصدر: واشنطن - ( د ب أ )

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أظهرت بيانات اقتصادية معدلة نشرت اليوم الأربعاء نمو الاقتصاد الأمريكي خلال الربع الثاني بنسبة 2.1 % من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يقل عن التقديرات الحكومية السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج أن انخفاض معدل نمو إجمالي الناتج المحلي يعكس انخفاض الاستثمار في المخزون والأصول الثابتة غير السكنية. في الوقت نفسه ارتفع الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل قاطرة الاقتصاد الأمريكي بنسبة 1.7 %.

يأتي ذلك فيما أظهر مسح اقتصادي نشر في وقت سابق من الشهر الحالي ارتفاع توقعات المحللين لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال العام المقبل، مع ارتفاع أقل في معدل البطالة، وهو ما يدعم توقعات إبقاء مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي على أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول من التقديرات السابقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن المحللين الذين استطلعت رأيهم يتوقعون نمو الاقتصاد الأمريكي بمعدل 1.8 % سنوياً خلال الربع الثالث من العام الحالي، وهو ما يعادل 4 أمثال المعدل المتوقع في يوليو الماضي وكان 0.5 %، كما يتوقعون حالياً نمو الاقتصاد خلال الربع الأخير من العام الماضي، في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى انكماش أكبر اقتصاد في العالم.

وفي حين يتوقع المحللون الآن نمواً اقتصادياً أقوى على نطاق واسع، فهم يتوقعون استمرار نمو الإنفاق الاستهلاكي الذي يمثل حوالي ثلثي إجمالي الناتج المحلي للولايات المتحدة، مع استمرار إنفاق الأمريكيين بوتيرة جيدة.

وأشارت بلومبرج إلى أن المسح أجري خلال الفترة من 11 إلى 16 أغسطس الحالي وشمل 68 محللاً اقتصادياً.

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