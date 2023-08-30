«طاقة» تدرج سندات في سوق أبوظبي بـ1.5 مليار دولار 6 سبتمبر

المصدر: أبوظبي - وام

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أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية إدراج السندات الصادرة عن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» من الخميس الموافق 6 سبتمبر المقبل.

وقال السوق، في تعميم، إن القيمة الإجمالية للسندات تبلغ 1.5 مليار دولار سنداً عادياً وسنداً أخضر.

وبحسب قائمة أحكام التسعير، تبلغ قيمة السندات العادية 500 مليون دولار بفائدة ثابتة 4.375% تستحق في سنة 2029، فيما تبلغ قيمة السندات الخضراء 1 مليار دولار بفائدة ثابتة 4.696 في المئة تستحق في سنة 2033.

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