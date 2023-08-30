«دبي لصناعات الطيران» تنجز الاستحواذ على 64 طائرة بوينج 737 ماكس

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" أن إحدى الشركات التابعة قد أنجزت أمس استحواذها المعلن عنه سابقاً على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس من شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة (CALC).

وكانت "دبي لصناعات الطيران المحدودة" أعلنت منتصف أغسطس الجاري أن إحدى الشركات التابعة لها وقعت اتفاقية نهائية للاستحواذ على حقوق وفوائد والتزامات محفظة مكونة من 64 طائرة بوينج 737 ماكس من شركة فرعية مملوكة بالكامل لمجموعة شركات تأجير الطائرات الصينية القابضة "CALC". وتتضمن المحفظة طرازات 737-8 و737-9 و737-10. ومن المقرر أن يتم تسليم الطائرات بين عامي 2023 و2026.

وتوفر طائرات 737 ماكس كفاءة معززة وأداءً بيئياً محسناً مع راحة أكبر للركاب في سوق طائرات الممر الواحد. وتأتي هذه الطائرات مجهزة بمحركات CFM International LEAP-1B وجنيحات مزودة بتكنولوجيا متقدمة، وهو ما يقلل استهلاكها للوقود وانبعاثاتها بنسبة 20% مقارنةً بالطائرات التي تحلّ محلها. وتعد طائرة 737-10 أكبر طراز في عائلة 737 ماكس ويمكنها استيعاب ما يصل إلى 230 راكباً، كما أنها قادرة على التحليق لمسافة تصل إلى 3300 ميل، ما يجعل هذه الطائرة الموفرة للوقود قادرة على تغطية 99% من مسارات طائرات الممر الواحد.

وقد تولى كل من "ميل بنك إل إل بي" و"كيه بي إم جي أيرلندا" مهمة المستشار لدبي لصناعات الطيران في هذه الصفقة.

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