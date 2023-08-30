إطلاق «جولف ريزيدنس» في دبي هيلز بـ 300 مليون درهم

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة فورتيمو السويسرية العاملة في مجال التطوير العقاري عن إطلاق مشروعها العقاري الجديد «جولف ريزيدنس» في قلب منطقة دبي هيلز بتكلفة كلية بلغت 300 مليون درهم، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من أعمال البناء فيه بحلول الربع الثالث من عام 2026، ويجمع المشروع بين أناقة التصميم السويسري ونمط الحياة الفاخرة في واحدة من أكثر المناطق شعبية في دبي، وسيشكل إضافة مهمة للمناظر العمرانية في دبي وخياراً مثالياً للباحثين عن حياة الرفاهية التي تجمع بين التصميم الفاخر وأسلوب حياة مميز.

ويتألف مشروع «جولف ريزيدنس» من مجموعة سكنية مكونة من 10 طوابق تتيح إطلالات خلابة على ملعب الجولف الذي يضم 18 حفرة وحدائق خضراء مورقة، ويضم مجمع الجولف السكني الفاخر 200 وحدة سكنية متنوعة، تشمل الوحدات السكنية شققاً بغرفة نوم واحدة وشققاً بغرفتين وثلاث غرف نوم مجهزه بأحدث المطابخ وأفضل الثلاجات الأوروبية وغسالات الصحون والأفران والمواقد ومتاحة للاستثمار والشراء، بأسعار تبدأ من 1,394,777 درهماً، وتمتد الشقق على مساحة 943 قدماً مربعاً إلى 2415 قدماً مربعاً، وتم تصميم كل شقة بشرفات واسعة ونوافذ كبيرة تمتد من السقف إلى الأرض للاستمتاع بأقصى قدر ممكن من الإطلالات الخلابة والمناظر الخضراء المحيطة بهذا المجتمع المميز والذي سيكون مثالاً رائعاً على المعيشة الفاخرة في حي دبي هيلز المرغوب.

ويتميز المشروع بتوفير مساحات معيشية فريدة من نوعها، حيث يهدف فريق فورتيمو إلى الدمج بين الراحة والرفاهية في تصميم المساحات الداخلية والخارجية. كما يتضمن المشروع العديد من المرافق الترفيهية مثل حمام سباحة مميز – واحة الجنة، وحديقة ذات مناظر طبيعية وتنس الطاولة وطاولة بلياردو وصالة رياضية مجهزة بالكامل وملعب كرة سلة، ومنطقة ترفيهية للأطفال بالإضافة إلى مناطق للاسترخاء مثل المكتبة ومناطق الجلوس الخارجية والعمل والتواصل الاجتماعي للاسترخاء بعد العمل أو في عطلات نهاية الأسبوع.

كما تضم منطقة الاستوديوهات في «جولف ريزيدنس» مساحة عمل مشتركة مريحة ومعاصرة داخل المجمع، لتوفر للسكان العمل في مكان أنيق وعلى بعد خطوات فقط من باب منزلهم، كما تعد المنطقة الاجتماعية مثالاً آخر على التواصل المجتمعي الذي يميز مشاريع فورتيمو عن غيرها. كما سيجمع هذا المشروع الحضري الحديث ببراعة بين الإرث السويسري من حيث الدقة والتميز والتصميم والتنفيذ النظيف والمفاهيم عالية المستوى والحرفية والاهتمام الدقيق بالتفاصيل مع نمط حياة لا مثيل له في أحد أكثر الأماكن شعبية في دبي.

ويعد «جولف ريزيدنس» المشروع الثالث لشركة فورتيمو في دبي، والذي يأتي كجزء من استراتيجية الشركة لتقديم تجارب سكنية متميزة وفاخرة في دولة الإمارات، بقيادة الأخوين التوأم فيليب وريمو بينز، مع الشركاء المحليين إيجل وينج بروجكتس.

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