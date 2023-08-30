بيع شقة في أتلانتس ذا رويال بسعر 12,387 درهم للقدم المربع

المصدر: دبي - البيان

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أعلن «بنتهاوس.ايه اي Penthouse.ae»، القسم المتخصص بتقديم الخدمات العقارية للأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ضمن شركة متروبوليتان بريميوم بروبرتيز، الوكالة العقارية التي تقدم خدمات متكاملة في دبي، عن تسجيل رقم قياسي جديد تمثل بأعلى سعر مبيع للقدم المربع في وحدة عقارية مميزة في نخلة جميرا بدبي. وتعد هذه الصفقة، التي بلغت قيمة القدم المربع فيها 12,387 درهماً، ثاني أعلى صفقة في دبي بعد شقة في منتجع ومساكن بولغاري التي تم بيعها مقابل 13,543 درهماً للقدم المربع الواحد.

وتم بيع شقة الدوبلكس الرائعة المكونة من ثلاث غرف نوم في منتجع رويال أتلانتس مقابل 44 مليون درهم. وقد اشترى هذه الشقة الفخمة التي تتمتع بإطلالات خلابة على نخلة جميرا، وتحتوي على حوض سباحة خاص، ومجموعة من المزايا الأخرى ووسائل الراحة الفاخرة، مستثمر روسي يقوم بالاستثمار في سوق العقارات الإماراتي لأول مرة.

وقال بيتري مانيلا، رئيس قسم العقارات الفاخرة في «بنتهاوس.ايه اي»: «لا نزال نسجل اهتماماً متواصلاً وكبيراً من قبل مستثمرين عالميين بالعروض العقارية الحصرية في دبي. وتعكس هذه الصفقة التاريخية الاهتمام المستمر بالوحدات السكنية التي تحمل علامات تجارية مرموقة، مثل بعض أهم الأسماء في عالم المشاريع العقارية، مثل إس إل إس ريزيدنسز، وأرماني، وسيكس سيزونز، ورويال أتلانتس. ويلعب الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية ورجال الأعمال والمستثمرين المؤسسيين وصناديق العقارات العائلية دوراً مهماً في زيادة الطلب على العقارات الفاخرة التي تزيد قيمتها على 20 مليون درهم، مما يؤدي إلى نقص الوحدات المتاحة لكل من المستخدمين النهائيين والمستثمرين في السوق. ومع محدودية العرض واستمرار ارتفاع الأسعار، فإن فرص الاستثمار الحالية واعدة للغاية. وقد شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً كبيراً خلال النصف الأول من هذا العام، مع توقعات إيجابية للسنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة».

وشهد الطلب على العقارات الفاخرة في دبي ارتفاعاً كبيراً، وذلك على خلفية تدفق المزيد من الأثرياء من جميع أنحاء العالم إلى الإمارة. ووفقاً لتقارير متخصصة حول السوق، شهد سوق العقارات الفاخرة في دبي نمواً هائلاً بلغت نسبته 400% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق. واستمر هذا الزخم في عام 2023، مع اقتراب السوق من تحقيق حوالي نصف إنجازات عام 2022 خلال الربع الأول فقط من العام.

إلى ذلك، تضاعف عدد العقارات فائقة الفخامة التي تتجاوز قيمتها 15 مليون درهم وما فوق أربع مرات منذ بداية هذا العام، وسيستمر هذا القطاع في النمو في المدى المنظور. وقد شارك قسم «بنتهاوس.ايه اي» في إنجاز 70 صفقة منذ بداية هذا العام وحتى شهر يوليو، حيث نجح في بيع العديد من العقارات في بعض المناطق الأكثر طلباً ورقياً في دبي.

وقالت أولجا مانيلا، الوكيل العقاري التي عملت على إتمام الصفقة: «شهد منتجع رويال أتلانتس ارتفاعاً غير مسبوق في أسعار الوحدات السكنية، تجاوزت نسبته 150% منذ إطلاقه. وعلاوة على موقعها المرموق، توفر هذه الوحدات للمشترين قيمة جيدة مقابل المال الذي يستثمرونه، فضلاً عن نمط الحياة رفيع المستوى الذي توفره بما تتضمنه من ميزات ووسائل راحة رائعة، كمطاعم بعض أشهر الطهاة في العالم، ومنتجع خاص على شاطئ البحر، ومسبح لا متناهٍ، ونوافير مياه راقصة».

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