الإمارات: أمن الاقتصاد الرقمي مسؤولية عالمية مشتركة

المصدر: (دبي ـ البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الإمارات حرصها على تعزيز الحوار الهادف إلى تكامل الجهود العالمية وتنسيق التعاون لتطوير بنية تحتية رقمية قوية، وبناء المهارات الرقمية، بما يواكب المتغيرات العالمية السريعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشددةً على أن ذلك يتطلب تأهيل القدرات للإبداع في المهارات الرقمية الجديدة، وتطوير الحلول التكنولوجية بشكل مستدام.

وقال معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال مشاركته في اجتماع الوزراء المختصين في المجال الرقمي، في مجموعة العشرين، الذي استضافته الهند: «إن أمن الاقتصاد الرقمي يعد مسؤولية عالمية مشتركة تتطلب تنسيق العمل وتعزيز مستويات الثقة»، مشيراً إلى أن البنية التحتية الرقمية تؤدي دوراً محورياً في تقدّم المجتمعات وتحفيز النمو.

دولة الإمارات تشارك في اجتماع وزراء الاقتصاد الرقمي لمجموعة العشرين

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز