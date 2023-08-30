ارتفاع أسعار الذهب محلياً وعالمياً

المصدر: (دبي - محمود حسن)

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ارتفعت أسعار الذهب في الإمارات، أمس، مع ارتفاع الأسعار عالمياً.

ووفقاً للأسعار التي تم تداولها، سجل سعر الذهب عيار «غرام 24» نحو 233.00 درهماً، بينما سجل سعر الذهب عيار «غرام 22» مستوى 215.75 درهماً، أما سعر الذهب عيار «غرام 21» فقد استقر عند 209.00 دراهم، وسجل الذهب عيار «غرام 18» نحو 179.00 درهماً.

وعالمياً، زادت أسعار الذهب إذ أظهر انخفاض الدولار وعوائد سندات الخزانة في الفترة الأخيرة علامات على أن الاقتصاد منهك، وذلك قبل صدور بيانات حاسمة عن التضخم والوظائف هذا الأسبوع من الممكن أن تحدد مستقبل أسعار الفائدة. وخلال التداولات، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1923.27 دولاراً للأوقية (الأونصة) ليحوم قرب أعلى مستوى له منذ العاشر من أغسطس والذي بلغه الاثنين.

كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1951.10 دولاراً. وأدى انخفاض الدولار مقابل سلة من العملات الرئيسية وتراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل عشر سنوات عن أعلى مستوى لها منذ عام 2007، والذي بلغته الأسبوع الماضي، إلى ارتفاع أسعار الذهب. ويؤدي انخفاض الدولار إلى جعل الذهب، الذي لا يدر عائداً، أقل تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.1% إلى 24.28 دولاراً للأوقية. وارتفع البلاتين 0.1% إلى 965.49 دولاراً. وانخفض البلاديوم 0.6% إلى 1247.15 دولاراً.

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