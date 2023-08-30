تابي تطلق «متجر تابي» مساعد التسوق الرقمي

المصدر: (دبي - البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن تطبيق تابي في مجال المدفوعات والتسوق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاقه متجر تابي (Tabby Shop) وهو أداة تسوق شاملة جديدة، تمثل التغيير الأكبر في تطبيق تابي منذ إطلاقه.

يعد التطبيق الجديد متجراً شاملاً يعرض أكثر من 500000 منتج من آلاف العلامات التجارية في فئات الموضة والجمال والمنزل والإلكترونيات. ويتميز متجر تابي بالعديد من أدوات التسوق مع بحث أكثر ذكاءً، وخصائص مثل قائمة المفضلات وتنبيهات للعروض المميزة والمزيد.

وتعمل أداة التسوق الجديدة هذه على تسهيل التنقل بين مئات الآلاف من المنتجات، مما يتيح للمتسوقين الفرز والتصفية حسب اللون والعلامة التجارية، والسعر، والمواد، وغيره. يتم أيضًا دعم إمكانات البحث في متجر تابي من خلال الاقتراحات التلقائية التي تتعرف على ذوق المستخدم بمرور الوقت لتخصيص تجربة التسوق الخاصة به.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز