«بيلدورلد»: دبي أفضل وجهة إقليمية لعشاق فن العمارة

المصدر: دبي - سيد صالح

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نالت دبي المركز الأول على منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا والمركز التاسع على مستوى العالم على قائمة أفضل الوجهات السياحية لعشاق فن العمارة، وذلك بحسب دراسة أجرتها شركة «بيلدورلد» البريطانية المتخصصة في المعمار ومواد البناء.

وتعتمد فكرة القائمة على رصد الوجهات السياحية العالمية الأكثر إبهاراً لزوارها بمدى التقدم الذي وصلت إليه في فن العمارة، ومدى إعجابهم بمبانيها، وما تتمتع به هذه المباني من روعة التصاميم والطُّرُز المعمارية.

وبلغت نسبة التصنيفات من هذه الفئة المرتفعة التي منحها قُرّاء الموقع لمباني دبي 81.3%، لتنال بذلك المركز الأول إقليمياً والتاسع عالمياً، متفوقةً على العاصمة الصربية بلغراد، التي نالت المركز العاشر عالمياً بنسبة بلغت 78.6%.

وتفوقت دبي على كافة المُدُن الفرنسية والإيطالية والألمانية والإسبانية والروسية والصينية واليابانية والكندية والأسترالية، والتي جاءت جميعها خارج العشرة الأوائل على القائمة. كما تفوقت على كافة المُدُن الأمريكية، عدا شيكاغو، التي نالت المركز السادس بنسبة 84%، وعلى كافة المُدُن لسويسرية، عدا لوسيرن، التي حلّت سابعة بنسبة 83.3%.

وكانت صدارة القائمة من نصيب مدينة «ياش» الرومانية، التي نالت حصلت على نسبة 92.3%. واقتسمت مانشستر البريطانية وكويزون سيتي الفلبينية المركز الثاني، بنفس النسبة، وهي 90%. واستأثرت ليفربول بالمركز الرابع، بنسبة 88.9%، فيما حلّت العاصمة الإكوادورية، كيتو، خامسة، بنسبة 86.7%.

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