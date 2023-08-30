1.25 مليار الاستثمار المؤسسي في أسهم دبي منذ بداية 2023

المصدر: (دبي - محمد عباس)

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حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي بيع بقيمة 29.9 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 177.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 207.4 ملايين درهم. في حين حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.25 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 30.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 29.22 مليار درهم.

وتعكس الزيادة في استثمارات المؤسسات بالأسهم المحلية الثقة في أسواق الإمارات وآفاق نموها المستقبلية وما توفره من فرص استثمارية بفضل متانة الأسس الاقتصادية للدولة والأداء القوي للشركات العاملة فيها، في الوقت الذي تواصل فيه الأسواق جهودها لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمؤسساتية، وتنويع السيولة ما بين محلية، وأجنبية، وسيولة مؤسسات، وأفراد.

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