1.25 مليار الاستثمار المؤسسي بأسهم دبي في 8 أشهر

المصدر: دبي - محمد عباس

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حقق الاستثمار المؤسسي في سوق دبي المالي صافي بيع بقيمة 29.9 مليون درهم في جلسة أمس، بعد تحقيق مشتريات بقيمة 177.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 207.4 ملايين درهم.

في حين حقق الاستثمار المؤسسي صافي شراء بقيمة 1.25 مليار درهم منذ بداية العام الجاري بعد مشتريات بقيمة 30.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 29.22 مليار درهم. واجتذبت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس سيولة بنحو 1.23 مليار درهم موزعة بواقع 866.03 مليون درهم في سوق أبوظبي، و361.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 276.5 مليون سهم عبر تنفيذ 20.3 ألف صفقة.

وبلغ رأس المال السوقي للأسهم المدرجة نحو 3.53 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.84 تريليون درهم للأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و688.2 مليار درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

سوق دبي

تماسك مؤشر سوق دبي المالي في ختام تداولات جلسة أمس، بالتزامن مع صعود مؤشر قطاع العقارات 0.7%، والمرافق العامة 0.4%، والسلع الاستهلاكية 0.45% والاتصالات 0.2%، وأغلق المؤشر عند 4084.81 نقطة، منخفضاً بنسبة 0.36%.

واستحوذ سهما «الإمارات دبي الوطني» و«مصرف عجمان» على نصف سيولة سوق دبي المالي، بسيولة تجاوزت 195 مليون درهم، بنسبة 53.9% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 361.8 مليون درهم، حيث تصدر «الإمارات دبي الوطني» تداولات السوق، مسجلاً سيولة جاوزت 130.9 مليون درهم بختام الجلسة، وأغلق سعر السهم عند 16.85 درهماً. وجاء سهما «دبي للمرطبات»، و«شعاع» في مقدمة ارتفاعات 20 سهما بسوق دبي، وارتفعا 4% و1.8% على التوالي.

وصعدت أسهم اكتتاب القابضة 1.4%، وسلامة 1.3%، والاتحاد العقارية 0.97%، وارتفع سهم إعمار العقارية بـ0.6% عند سعر 6.94 درهم.

سوق أبوظبي

صعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.13% إلى مستوى 9762.06 نقطة، وشهد السوق ارتفاع أسهم أسمنت الخليج 4.5%، وألفا ظبي القابضة 1.7%، ومجموعة أرام 1.1%، ومنازل 1.1%، وإي آند 1%.

وحصد سهم «العالمية القابضة» النصيب الأكبر من سيولة سوق أبوظبي بنحو 220.1 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» بسيولة قاربت 120.7 مليون درهم، ثم «ملتيبلاي» جاذباً 111.8 مليون درهم.

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