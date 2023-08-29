سهم «أدنوك للإمداد» الثاني عالمياً بارتفاع 80%

المصدر: دبي - بلومبرغ

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حلت أسهم شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية في المركز الثاني كأكثر الأسهم التي حققت مكاسب بين الشركات التي أجرت اكتتاباً عاماً في عام 2023، إذ ارتفعت الأسهم بأكثر من 80% وفقاً لبيانات جمعتها «بلومبرغ» حتى 28 أغسطس.

جاءت شركة التعدين الإندونيسية «أمان مينيرال» في المرتبة الأولى، بعدما ارتفعت أسهمها بنحو 153% منذ بدء تداول أسهمها في 7 يوليو الماضي، وهو ما يعتبر أكبر مكسب من بين 32 طرحاً عاماً أولياً جمعت ما لا يقل عن 500 مليون دولار لكل منها حتى الآن على مستوى العالم.

أسهم الشركة المدرجة في سوق أبوظبي لتداول الأوراق المالية، ارتفعت في أولى جلسات تداولها بداية يونيو الماضي بنسبة 55.7%، وذلك بعد طرح عام جذب للشركة طلبات قيمتها 125 مليار دولار.

وباعت «أدنوك» 1.41 مليار سهم، ما يوازي 19%، بأعمالها اللوجستية البحرية «أدنوك للإمداد والخدمات» بسعر 2.01 درهم للسهم، لتبلغ قيمة الشركة 4.05 مليارات دولار عند الإدراج. وكانت «أدنوك» زادت حجم الطرح بأكثر من الربع بسبب طلب المستثمرين القوي.

بينما كانت «نيكست تراكر» الشركة الأمريكية الوحيدة التي حقق سهمها مكاسب ضخمة منذ الطرح الأولي العام خلال هذه السنة، وفق بيانات «بلومبرغ». ارتفعت أسهمها بنسبة تزيد على 60%، في حين ارتفعت أسهم «مانكايند فارما» الهندية و«هونان يونانج نيو إينرجي» الصينية بنسبة 60 و80% على التوالي.

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