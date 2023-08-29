3.9 مليارات درهم تصرفات عقارات دبي في يوم

المصدر: دبي - البيان

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بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 3.9 مليارات درهم، حيث شهدت الدائرة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 579 مبايعة بقيمة 1.65 مليار درهم، منها 75 مبايعة للأراضي بقيمة 613.61 مليون درهم و504 مبايعات للشقق والفلل بقيمة 1.04 مليار درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 209 ملايين درهم في منطقة الثنية الرابعة تليها مبايعة بقيمة 49 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 20.86 مليون درهم في منطقة الحبية الثالثة.

وقد تصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 27 مبايعة بقيمة 121.01 مليون درهم وتلتها منطقة مدينة المطار بتسجيلها 14 مبايعة بقيمة 49.7 مليون درهم وثالثة في ند الشبا الأولى بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 82.66 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، فقد جاءت مبايعة بقيمة 28.43 مليون درهم بمنطقة مرسى دبي كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 26 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا وأخيراً مبايعة بقيمة 17.4 مليون درهم في منطقة برج خليفة.

وقد تصدرت منطقة المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 62 مبايعة بقيمة 77.15 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 48 مبايعة بقيمة 165.28 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الرابعة بتسجيلها 34 مبايعة بقيمة 34.22 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.04 مليار درهم منها 23 رهونات أراضي بقيمة 673.74 مليون درهم و105 رهونات فلل وشقق بقيمة 1.36 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الوصل بقيمة 746.16 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 639.02 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 36 هبة بقيمة 278.58 مليون درهم كان أهمها بمنطقة وادي الصفا 3 بقيمة 177.61 مليون درهم وأخرى في منطقة ام سقيم الأولى بقيمة 25.5 مليون درهم.

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