بيع أرض في تلال الإمارات بـ 209 ملايين درهم

المصدر: دبي البيان

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سجلت دائرة الاراضي والأملاك في دبي اليوم صفقة بيع قطعة ارض في منطقة "ايميرتس ليفينج" التي تضم مجمع تلال الامارات وعددا من الاحياء السكنية الراقية.

وتبلغ مساحة الارض 41704 قدم مربع وبذلك يصل سعر القدم المربع الى 5011 درهم القدم المربع.

وإلى جانب تلال الإمارات "إيميرتس هيلز"، تضم منطقة إميرتس ليفينج عدداً من الأحياء والمجمعات السكنية الفاخرة تشمل السهول "ميدوز" والبحيرات «ليكس» والينابيع «سبرينغز» ويضم مساحات خضراء وملاعب للجولف وغيرها من المرافق.

وبلغت المبيعات المسجلة اليوم لدى الدائرة حتى الآن 1.19 مليار درهم قيمة 430 صفقة بيع.

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