موانئ دبي العالمية تتملك 58% من ميناء إيفياب التركي

المصدر: دبي - البيان

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اتفقت مجموعة موانئ دبي العالمية (دي بي ورلد) - الإمارات العربية المتحدة - ومجموعة إيفياب (تركيا) على تأسيس شراكة استراتيجية في أسهم الملكية بين "ميناء دي بي ورلد ياريمجا" وميناء إيفياب. وتهدف الشراكة إلى تعزيز البنية التحتية التجارية وتنميتها من خلال التركيز على تحسين مرافق موانئ الحاويات وتعزيز الكفاءة في السوق الرئيسية لبوابة بحر مرمرة.

وبعد إتمام الصفقة، ستمتلك مجموعة موانئ دبي العالمية 58% من ميناء إيفياب وستمتلك مجموعة إيفياب 42% من "ميناء دي بي ورلد ياريمجا"، وستحمل الشركة الجديدة اسم "دي بي ورلد إيفياب". وتخضع الصفقة للموافقات التنظيمية اللازمة.

ومن خلال الجمع بين الخبرات العالمية التي تتمتع بها مجموعة موانئ دبي العالمية والمكانة المحلية لمجموعة إيفياب كمؤسسة تجارية، تسعى الشراكة إلى تعزيز حلول سلاسل التوريد في تركيا. كما يسعى هذا التعاون إلى تحسين الإنتاجية وتقليل أوقات التسليم وضمان الترتيبات الأمنية وتوسيع عروض الخدمات، مما يعود بالفائدة على حركة التجارة التركية.

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