بيع أرض بمساحة 900 ألف قدم في جزر العالم

المصدر: البيان

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تم بيع قطعة أرض على مساحة 900,000 قدم مربع في جزر العالم، المجتمع السكني والترفيهي الراقي قبالة ساحل دبي، في صفقة جديدة تؤكد انتعاش القطاع العقاري في الإمارة.

وأعلن «فينشر كابيتال بنك»، المرخص كبنك جملة إسلامي من مصرف البحرين المركزي، عن التخارج بنجاح من استثماره في جزر العالم، حيث كان البنك وشركاؤه يملكون قطعة أرض على مساحة 900,000 قدم مربع في «جزر العالم»، لكن لم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة.

وقال الشيخ محمد بن دعيج آل خليفة، رئيس مجلس إدارة البنك: «يسعدنا الإعلان عن التخارج بنجاح من هذا الاستثمار المتميز، وذلك بعد حالة الانتعاش التي شهدتها أسواق العقار في دولة الإمارات».

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