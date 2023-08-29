«كيو للعقارات» تمنح عقد تنفيذ المرحلة الأولى من فلل ريم هلز بتكلفة 1.75 مليار درهم

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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أعلنت شركة كيو للعقارات، إحدى الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في دولة الإمارات، والتابعة لشركة كيو القابضة (المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية)، عن منح عقد مناقصة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من فلل ريم هلز بتكلفة 1.755 مليار درهم لشركة تروجان للمقاولات العامة.

وستتولى شركة تروجان للمقاولات العامة مهمة بناء 218 فيلا فاخرة مباعة بالكامل، تتراوح بين 4 إلى 7 غرف نوم بمساحة بناء تبلغ 3 ملايين قدم مربع، ضمن مشروع ريم هلز الفاخر والمسوّر في جزيرة الريم في قلب العاصمة، والذي يتميز بتفرده وتوفيره أعلى درجات الرفاهية والراحة.

وقال ماجد عودة، الرئيس التنفيذي لشركة كيو القابضة: «يأتي هذا الإعلان للتأكيد على التزامنا الثابت بالجدول الزمني لتنفيذ أعمال المشروع. فبعد عملية الاختيار الدقيقة هذه، فإننا سعداء للغاية بالتقدم الكبير الذي قام به فريق كيو العقارية بهدف تنفيذ هذا المشروع المميز».

ويُعتبر مشروع ريم هلز أحد أهم مشاريع كيو للعقارات، والتي تضم العديد من المشاريع السكنية والتجارية والتجزئة قيد التنفيذ حالياً، والتي تمتد على مساحة شاسعة تتعدى الـ30 مليون متر مربع، حيث تقوم الشركة بشكل استراتيجي بتحويل المساحات غير المأهولة سابقاً إلى مجمعات حضرية ديناميكية لتلبية الطلب المتزايد على التطورات العقارية في سوق دولة الإمارات.

وقال محمد محمود، الرئيس التنفيذي لشركة تروجان للمقاولات العامة: «نُعبر عن سعادتنا باختيارنا من قبل شركة كيو القابضة التي وضعت ثقتها فينا لتسليم فلل المرحلة الأولى، وكلنا فخر بأن نكون جزءاً من هذا المشروع الراقي، وبما أن العمل في فلل المرحلة الأولى سيبدأ في سبتمبر 2023 فإننا حريصون كل الحرص على العمل بشكل وثيق مع فريق كيو لتحقيق رؤية ريم هلز، والتي تمثل حقبة جديدة ومميزة لتصميم مجتمع العاصمة».

ومن الجدير بالذكر أن الإطلاق المرتقب للمرحلة الثالثة والأخيرة من شقق ريم هلز يحظى باهتمام كبير وذلك بناءً على النجاح الملحوظ الذي حققته المراحل السابقة للمشروع، والتي بيعت بالكامل فور إطلاقها.

وستواصل المرحلة الأخيرة العمل على تحقيق تطلعات مجمع ريم هلز، والوفاء بالتزام شركة كيو القابضة بالمساهمة في التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودعم طموحات دولة الإمارات العربية المتحدة في الريادة عالمياً.

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