الإمارات للشحن الجوي تطور تجربة عملائها الرقمية مع CargoAi

المصدر: البيان

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أصبحت "الإمارات للشحن الجوي" متاحة الآن على موقع سوق CargoMART، بفضل الشراكة مع CargoAi، ما يعزز تجربة عملائها الرقمية ويحسن عملية الحجز باستخدام المعلومات في الوقت الفعلي. وجرى إطلاق الشراكة في كل من هولندا وإسبانيا وفرنسا، وسوف يُتاح أمام العملاء في دول مختارة في جميع أنحاء أوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأقصى وأستراليا في الأشهر المقبلة.

وسوف يتمكن العملاء عبر الموقع، من الوصول إلى جداول "الإمارات للشحن الجوي" والأسعار والعقود، بالإضافة إلى الوصول للسعة المتاحة في الوقت الفعلي، ما يتيح لهم إجراء حجوزات فورية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. وسوف تسهم الشراكة في رفع الكفاءة والدقة، وبمجرد تشغيل النظام بكامل طاقته، سيتمكن أكثر من 10 آلاف وكيل شحن مدرج على قاعدة بيانات CargoAi من الوصول إلى مخزون الناقلة.

وقال نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن: "أصبحنا قادرين، بفضل تواجدنا الرقمي، على تقديم مزيد من الخيارات لعملائنا للتواصل مع قدرات الإمارات للشحن الجوي الرائدة في السوق وشبكتها العالمية الواسعة. وتتيح نقطة التواصل الرقمية CargoAi لعملائنا الحاليين والجدد في جميع أنحاء العالم إمكانية الحجز مع الإمارات للشحن الجوي في الوقت الذي يناسبهم، ما يوفر قناة إضافية تعزز تجربة عملائنا ذات المستوى العالمي".

وقال رئيس CargoAi التنفيذي مات بيتوت: "يسعدنا أن نتعاون مع الإمارات للشحن الجوي لتعزيز تجربة عملائها الرقمية من خلال حل السوق الخاص بنا CargoMART. فمن خلال إتاحة معلومات التسعير والسعة في الوقت الفعلي، نوفر لعملائنا المشتركين مزيداً من الخيارات والراحة، ما يمكنهم من إجراء حجوزات فورية على مدار الساعة طيلة أيام الأسبوع. ويجسد هذا التعاون التزامنا بتعزيز الكفاءة والدقة في الشحن الجوي، ونتطلع إلى تعزيز تجربة العملاء ذات المستوى العالمي التي تقدمها الإمارات للشحن الجوي".

وأُدرجت منتجات "الإمارات للشحن الجوي" الأساسية الخمس على CargoMART، بما في ذلك "الإمارات فريش" و"الإمارات فريش بريث"، وهي سلسلة نقل مبرّد متكاملة وسريعة مصممة للمواد سريعة العطب، و"الإمارات AOG" لقطع غيار الطائرات التي تتطلب تسليمأً سريعاً، و"الإمارات بريوريتي إيرفريت" للشحنات العاجلة التي تعتمد على السرعة والموثوقية، و"الإمارات الأساسية" للنقل السريع والدقيق للشحنات العامة.

"الإمارات للشحن الجوي" قسم الشحن التابع لطيران الإمارات. ومن خلال مركزها الحديث في دبي، تنقل البضائع إلى أكثر من 150 وجهة عبر شبكة عالمية تغطي القارات الست. وتوفر الناقلة للعملاء سعة شحن على أسطولها الحديث من طائرات الركاب البوينج 777 وطائرات الإيرباص A380 و11 طائرة شحن بوينج 777F. مزيد من المعلومات على الموقع http://www.skycargo.com

تتمثّل مهمة CargoAi، أداة التمكين الرقمية الأسرع نمواً، في تقديم أفضل التقنيات المتاحة للشحن الجوي. وتقدم الشركة، بقيادة خبراء صناعة الشحن الجوي، نظاماً بيئياً كاملاً من الحلول الرقمية لوكلاء الشحن والناقلات الجوية ووكلاء عموم المبيعات.

تعتمد شركة CargoAi على السحابة الأصلية وببنية API-first، وهي تقود كل مرحلة من مراحل عملية شراء الشحن الجوي بكفاءة ورؤية أكبر، بدءاً من التخطيط والحجز وتنفيذ الشحنات وحتى مراقبة تسليم البضائع. ويعد إطلاق منتجها الأخير CargoWALLET، في أوائل عام 2023، الأول من نوعه في مجال الشحن الجوي للاعبين في الصناعة لتلقي المدفوعات في أكثر من 150 دولة و47 عملة.

وفازت شركة CargoAi في عام 2022، بجائزة "الابتكار الرقمي" من مجلة "إير كارغو نيوز Air Cargo News"، عن فئة "الحلول اللوجستية المبتكرة في الشحن الجوي"، وفاز حل Cargo2ZERO بالأعمال الصغيرة لجائزة الاستدامة من TIACA. وشركة CargoAi عضو في CargoTech ويقع مقرها الرئيسي في سنغافورة وتعمل في جميع القارات.

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