الشارقة تستضيف منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، ينظم اتحاد الغرف الخليجية، بالتعاون مع اتحاد غرف الإمارات واتحاد الغرف التجارية العراقية وغرفة تجارة وصناعة الشارقة وبدعم من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية منتدى الأعمال الخليجي العراقي الأول في الفترة من 26 إلى 27 سبتمبر المقبل.

وأكد عبدالله سلطان العويس نائب رئيس اتحاد غرف الإمارات رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة أن المنتدى يسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية لدى الجانبين والعمل على تعزيزها لخلق شراكات اقتصادية بين الشركات والمؤسسات الخليجية والعراقية، مضيفاً إن جميع القائمين على تنظيم المنتدى يتطلعون إلى زيادة حجم التبادل التجاري بين الجانبين.

وأضاف: كما تكمن أهمية هذا المنتدى في دوره في توفير فرص واعدة ومباشرة للشركات والمؤسسات الاقتصادية الاستثمارية في ظل مشاركة العديد من أصحاب القرار من الجانبين، والدعم الكامل الذي يحظى به المنتدى من الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي.

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