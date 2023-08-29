مشروع سكني لموظفي جمارك أبوظبي في الغويفات بـ46.5 مليوناً

المصدر: أبوظبي - البيان

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أنجزت الإدارة العامة لجمارك أبوظبي مشروع مسكن الموظفين العاملين في منفذ الغويفات الحدودي البري في منطقة الظفرة، والذي يتكون من 110 غرف نوم يستفيد منها 220 موظفاً وموظفة، ويمتد على مساحة بناء إجمالية تقدر بـ6 آلاف متر مربع، وبتكلفة بلغت 46.5 مليون درهم، وذلك في إطار رحلة تنفيذ خطة المشروعات الاستراتيجية.

ويشمل المشروع مبنى مكوناً من ثلاثة أدوار خاصاً بالموظفين الذكور ويحتوي على 100 غرفة نوم، ومبنى للخدمات، وغرفة حراسة، كما يضم مكتباً إدارياً، ومنطقة استقبال، و3 استراحات، ومجلساً، ومصلى، وقاعة طعام رئيسة مع المطبخ، وقاعة ألعاب رياضية، وملاعب خارجية، ومواقف سيارات تخدم المركبات الصديقة للبيئة والمركبات العادية، ومبنى من دور واحد خاص بالموظفات يحتوي على 10 غرف نوم، وغرفة استقبال، ونادٍ رياضي.

ونفذ المشروع في 18 شهراً بإدارة شركة أبوظبي للخدمات العامة «مساندة».

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