«داماك» تعرض ممارسات الاستدامة في ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة داماك العقارية، مشاركتها في النسخة الخامسة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، وذلك في إطار التزامها بالابتكار والاستدامة. وسيقام المعرض الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي، في الفترة الممتدة ما بين 15 و 17 نوفمبر المقبل، في مركز دبي التجاري العالمي.

تعكس مشاركة داماك في معرض ويتيكس بصفتها راعياً ماسياً له، الالتزام الراسخ للشركة في تعزيز قطاع التطوير العقاري المستدام على الصعيد العالمي. وتمثل المشاركة في الحدث هذا العام، الظهور الأول لداماك في المعرض، ما يبرز التزامها بريادة الابتكارات الحديثة في مجالات المياه، والطاقة، والتقنية، والسياسات البيئية.

وقال محمد الطحاينة، المدير العام للمشاريع في شركة داماك العقارية: «نعتز بأن نكون جزءاً من هذا الحدث الكبير الذي يبرز قيم الابتكار والاستدامة والريادة. ونتطلع للإسهام في تطوير الممارسات البيئية، والحلول الذكية في مستقبل القطاع العقاري».

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