أبوظبي تجمع 1000 شخصية في «قمة مستقبل الضيافة»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تستعد أبوظبي لاستضافة فعاليات قمة مستقبل الضيافة، والنسخة الـ 19 من المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي على مدار ثلاثة أيام حافلة بالبرامج والصفقات والفعاليات والجلسات الحوارية التي ستناقش أحدث مستجدات الاستثمار الفندقي في المنطقة خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر المقبل.

وفي الوقت الذي تشهد فيه صناعة الضيافة والفنادق في الشرق الأوسط وإفريقيا نمواً كبيراً، تقام دورة هذا العام من القمة تحت شعار «التركيز على الاستثمار» بمشاركة أكثر من 1000 من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية لمناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية مثل الفرص الاستثمارية، وممارسات الحوكمة البيئية والاجتماعية، والمشاريع الجديدة.

وتشهد قمة مستقبل الضيافة التي تنظم من قبل شركة ذا بينش العالمية وبدعم من الرعاة المضيفين «مكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض» و«ميرال» وهيلتون أبوظبي جزيرة ياس، مشاركة أكثر من 100 متحدث من أبرز الشخصيات المؤثرة في صناعة الضيافة ضمن ثلاثة مؤتمرات مختلفة وستتميز بالعديد من الجلسات والبرامج والحلقات النقاشية وحفلات الاستقبال وحفلات توزيع الجوائز، والجلسات المخصصة للشركات الناشئة.

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