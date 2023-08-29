«دي بي ورلد» تسعى لتشغيل ميناء «ايفيابورت» التركي

المصدر: دبي - سيد صالح

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تقدمت مجموعة «دي بي ورلد» بطلب للاستحواذ بصورة متفردة على شركة «إيفياب دينيز إيسليتميسيليجي» التركية، والتي تتولى تشغيل ميناء «ايفيابورت» للحاويات والشحنات العامة، والذي يقع على «خليج ازميت»، القريب من إسطنبول، وذلك بحسب ما ورد في إشعار بمجلس مكافحة الاحتكار، واطلعت عليه وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وذكرت الوكالة نقلاً عن الموقع الشبكي لميناء «ايفيابورت» أن الميناء يعمل بطاقة تشغيلية سنوياً تبلغ 855.000 حاوية مُكافئة، 1.12 مليون طن من الشحنات السائلة، و500 ألف طن من الشحنات العامة.

وتواصل مجموعة «دي بي ورلد» ترسيخ مكانتها عالمياً كونها مزوداً رائداً للحلول اللوجستية الذكية المتكاملة، والهادفة إلى تمكين التدفق التجاري حول العالم، وتغطي القائمة الشاملة لمنتجاتها وخدماتها جميع نقاط الربط لسلسلة التوريد المتكاملة، بدءاً من المحطات البحرية والبرية، وصولاً إلى الخدمات البحرية والمجمعات الصناعية، إضافة إلى الحلول التجارية القائمة على التكنولوجيا.

وتقدم المجموعة هذه الخدمات، عبر شبكتها العالمية المترابطة، مما يعكس حضورها البارز في كل من الأسواق ذات معدلات النمو المرتفعة والأسواق المتطورة على حد سواء، وتحرص في كل مواقع عملياتها على دمج الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركة في أنشطتها.

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