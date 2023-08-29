«تبريد» تحصل على امتياز طويل الأمد في الهند

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» عن تسميتها كمقدم العطاء المفضل، حيث حصلت على منحة امتياز تبريد المناطق طويلة الأمد ضمن المخطط الرئيسي لمدينة حيدر أباد فارما (تيلانجانا، الهند)، من قبل شركة البنية التحتية الصناعية بولاية تيلانجانا (TSIIC) المحدودة مع الالتزام بتنفيذ اتفاقية الامتياز مع الطرف المعني.

وبحسب بيان لسوق دبي المالي، قالت الشركة إنها ستخصص المرحلة الأولى من المشروع لإنشاء مرافق تبريد المناطق بقدرة 2,500 طن تبريد، بتكلفة تقريبية للمشروع تبلغ 36.2 مليون درهم مع توسعة مستقبلية ستتم على مراحل وفقاً لزيادة في الطلب على التبريد ليصل إجمالي أحمال الامتياز إلى 125 ألف طن تبريد.

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