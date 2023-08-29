«زيورخ» و«دبي المالي للابتكار» يعززان نمو تكنولوجيا التأمين

المصدر: دبي - البيان

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كشفت مجموعة زيورخ للتأمين، الممثلة في الشرق الأوسط من كل من شركة زيورخ للتأمين التجاري وزيورخ العالمية للحياة في العديد من قطاعات الأعمال، عن تعاونها إلى جانب 9 شركاء آخرين مع مركز دبي المالي العالمي للابتكار على دعم تطور منظومة الشركات الناشئة في مجال التأمين ودفع عجلة التطور عبر برنامجها لتسريع التكنولوجيا المالية. ويعود هذا التعاون إلى سنة 2017 إذ بدأ مع زيورخ للتأمين التجاري ثم انضمت إليه «زيورخ العالمية للحياة» ويتماشى مع التزام «زيورخ» الثابت تعزيز روح ريادة الأعمال وتحويل المشروعات الناشئة إلى شركات مزدهرة.

ويتناغم برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بشكل مثالي مع بطولة الابتكار التابعة لشركة زيورخ، ويعكس التزام الشركة تمكين الابتكار إذ حصدت بطولة الابتكار التابعة لزيورخ ردود فعل لافتة منذ إطلاقها في سنة 2018، لتجمع أكثر من 4500 طلب مشاركة حتى الآن. ونجحت زيورخ في التعاون مع 30 شركة ناشئة لتحقق بذلك تقدماً استثنائياً في منظومة الشركات الناشئة. وتلقت البطولة في وقت سابق من هذا العام 120 طلب مشاركة متميزاً من دولة الإمارات، ما يشكل دعماً إضافياً لمجتمع الشركات الناشئة المحلي.

وعن هذا التعاون، سلّط كل من بيتر إنغلوند، المدير التنفيذي لشركة زيورخ للتأمين التجاري المحدودة؛ ومفضل كاجيجي، الرئيس التنفيذي لشركة زيورخ العالمية للحياة، الضوء على أهمية الجهود الاستراتيجية وطريقة التفكير في تعزيز مكانة الشرق الأوسط مركزاً حيوياً للشركات الناشئة المبتكرة فقالا: «يتيح برنامج تسريع التكنولوجيا المالية الحالي للمشاركين فرصة قيادة شركاتهم بشكل استراتيجي وتبني عقلية قادرة على تحقيق النمو، وتقديم حلول مدفوعة بالتكنولوجيا، وتحويل الأفكار التي تؤثر في المجتمع إلى حقيقة. ونتوقع استجابة متميزة بالاستفادة من الدعم المُركّز وعلاقات التواصل والتوجيه المقدمة عبر برنامج تسريع التكنولوجيا المالية، وهو تماماً ما يحتاجه عملاؤنا في هذه المنطقة الديناميكية».

ويمثل التعاون مع مركز دبي المالي العالمي للابتكار علامة فارقة في جهودنا المشتركة للتشجيع على تأسيس شركات جديدة في مجال التأمين ودعم الابتكار في القطاع الاقتصادي. ونلتزم عبر برنامج تسريع التكنولوجيا المالية تعزيز روح ريادة الأعمال وتزويد الشركات الناشئة فرص توجيه وإرشاد من خبراء زيورخ.

وشهد برنامج تسريع التكنولوجيا المالية حتى اليوم مشاركة أكثر من 3000 رائد أعمال، في حين تخرجت فيه أكثر من 150 شركة ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وتكنولوجيا التنظيم وتكنولوجيا التأمين والتمويل الإسلامي، وأسهمت هذه الشركات الناشئة في تحقيق أكثر من 100 قصة نجاح مع المؤسسات المالية الرائدة في المنطقة.

وقال محمد البلوشي، الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي للابتكار: «يسعدنا في مركز دبي المالي العالمي للابتكار التعاون مع زيورخ، الشركة العالمية الرائدة التي تلتزم روح المبادرة الريادية والابتكار. ويقدم برنامجنا منصة لا مثيل لها للشركات الناشئة الطموحة، وبدعم من زيورخ، يمكننا معاً صنع مستقبل قطاع تكنولوجيا التأمين. وندرك أهمية هذه المرحلة من مسيرتنا في دعم مجتمع الشركات الناشئة وزيادة فرص الإبداع والتطور فيه».

ومن المقرر أن ينطلق جدول أعمال الدورة التاسعة من برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بدورة تدريبية حضورية في مركز دبي المالي العالمي للابتكار، وتتضمن الدورة ورش عمل قيّمة يقدمها خبراء ورواد قطاع التكنولوجيا المالية. وتتعمق هذه الورش في القوانين واللوائح المحلية، والتوجهات المتوقعة للسوق، والتوجهات في عالم التكنولوجيا، واستراتيجيات التوظيف، ومصادر التمويل. ويوفر برنامج تسريع التكنولوجيا المالية بيئة استثنائية لنمو الشركات الناشئة والابتكار وتحقيق النجاح.

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